Un TOP conservateur a déclenché une attaque fulgurante contre l’incapacité de Boris Johnson à riposter aux attaques de la Chine communiste contre les députés britanniques.

Tom Tugendhat – l’un des cinq politiciens frappés de sanctions par Pékin pour avoir dénoncé le génocide – a critiqué les ministres pour ne pas avoir pris la menace «assez au sérieux».

Le politicien conservateur Tom Tugendhat a critiqué Boris Johnson pour ne pas avoir riposté aux attaques de la Chine communiste contre les députés Crédit: AFP

Lors d’une attaque fulgurante, il a déclaré que la sécurité en ligne du Parlement était plus faible que celle de Gmail et a supplié Downing Street de se réveiller enfin face à la menace posée par le dragon rouge.

M. Tugendhat, qui a été visé par des sanctions, a affirmé avoir été victime de « psyops » chinois – opérations psychologiques – y compris des courriels usurpés à d’autres députés.

Il a déclaré que le Parlement et le gouvernement britannique devaient faire plus pour défendre la démocratie et la liberté d’expression, ajoutant: « Des amis du GCHQ m’ont dit – pas formellement, je l’admets – que je ferais mieux de m’en tenir à Gmail plutôt que d’utiliser le système parlementaire. parce que c’était plus sûr.

« Franchement, cela vous indique le niveau de sécurité et la priorité que nous accordons à la démocratie au Royaume-Uni. »

Concernant les sanctions imposées par Pékin, il a ajouté: «Les sanctions que le gouvernement britannique a appliquées à la Chine sont appliquées pour des violations des droits de l’homme – des actions, en d’autres termes.

«En fait, brutaliser les gens, en fait assassiner des gens, en fait causer du tort physique aux gens.

«Les sanctions que la Chine a appliquées concernent la prise de parole.

« Ils sont pour appeler à la violation des citoyens chinois, ou à la brutalité envers la population ouïghoure chinoise. »

Lors de la question urgente, l’ancien ministre conservateur Tim Loughton a qualifié de «risibles» les sanctions imposées à lui et à d’autres parlementaires par la Chine.

M. Tugendhat était l’un des cinq politiciens frappés par les sanctions de Pékin pour avoir dénoncé le génocide Crédit: Chris McAndrew / Parlement britannique

Il a déclaré que la menace posée par la Chine n’était pas prise au sérieux par le gouvernement et a déclaré avoir été victime des « opérations psychologiques » chinoises. Crédit: AFP

« Abus du privilège parlementaire »

Après avoir critiqué le bilan de la Chine en matière de droits humains, M. Loughton a ajouté: « Être sanctionné par un régime totalitaire est non seulement profondément ironique et risible, mais c’est un abus du privilège parlementaire de cette Assemblée par un régime étranger ».

Le ministre des Affaires étrangères, Nigel Adams, a déclaré que le gouvernement « était en totale solidarité avec ceux sanctionnés par la Chine ».

M. Adams a ajouté que le gouvernement ne permettra pas aux sanctions de « détourner l’attention des violations flagrantes des droits de l’homme » en cours.

Il a déclaré à la Chambre des communes: « Tout comme ce gouvernement ne se laissera pas convaincre par les actions de la Chine, je ne doute pas que les députés de cette Assemblée ne se laisseront pas décourager de faire part de leurs préoccupations pleinement justifiées concernant la situation au Xinjiang et la situation des droits de l’homme en Chine en général.

L’ancien ministre conservateur Tim Loughton a déclaré que les sanctions imposées à lui et à d’autres parlementaires étaient « profondément ironiques et risibles » Crédit: PA: Press Association

Le ministre des Affaires étrangères, Nigel Adams, a déclaré que le gouvernement « était en totale solidarité avec ceux sanctionnés par la Chine » Crédit: Press Association Images

Cependant, le ministre fantôme du ministère des Affaires étrangères du Labour, Stephen Kinnock, a déclaré que le Royaume-Uni n’avait « aucune stratégie sur la Chine dans son pays ou à l’étranger » Crédits: Getty Images – Getty

« J’applaudis les parlementaires nommés par la Chine. »

Mais le ministre fantôme du ministère des Affaires étrangères du Labour, Stephen Kinnock, a affirmé que le Royaume-Uni n’avait « aucune stratégie sur la Chine dans son pays et aucune stratégie sur la Chine à l’étranger ».

Il a demandé: « Le gouvernement s’engagera-t-il maintenant à un audit de tous les aspects des relations entre le Royaume-Uni et la Chine, afin que nous puissions enfin mettre du temps sur l’échec de la stratégie de l’âge d’or des conservateurs et remplacer la faiblesse, la division et l’incohérence par une approche qui est plutôt basé sur la force, l’unité et la cohérence? «