Top Texas cop: la réponse de la police d’Uvalde a été un « échec lamentable »

AUSTIN, Texas (AP) – Le chef de la police de l’État du Texas a déclaré que la réponse des forces de l’ordre à la fusillade de l’école d’Uvalde était un «échec lamentable», déclarant aux législateurs qu’il y avait suffisamment d’officiers et de puissance de feu sur les lieux pour arrêter le tireur trois minutes après il est entré dans le bâtiment.

Le colonel Steve McCraw a également déclaré que les agents auraient trouvé la porte de la salle de classe où l’agresseur était enfermé déverrouillée s’ils avaient pris la peine de la vérifier.

Au lieu de cela, des policiers armés de fusils se sont tenus dans un couloir pendant plus d’une heure, attendant en partie plus d’armes et d’équipement, avant de finalement prendre d’assaut la salle de classe et de tuer le tireur, mettant fin à l’attaque du 24 mai qui a fait 19 enfants et deux enseignants morts. .

« Je me fiche que vous portiez des tongs et des bermudas, vous entrez », a déclaré McCraw, directeur du département de la sécurité publique du Texas, lors d’un témoignage cinglant lors d’une audience du Sénat de l’État.

Il s’est avéré que la porte de la salle de classe ne pouvait pas être verrouillée de l’intérieur par conception, selon McCraw, qui a également déclaré qu’un enseignant avait signalé avant la fusillade que la serrure était cassée. Pourtant, rien n’indique que des agents aient tenté de l’ouvrir pendant l’impasse, a déclaré McCraw. Il a dit que la police avait plutôt attendu les clés.

« J’ai de bonnes raisons de croire qu’elle n’a jamais été sécurisée », a déclaré McCraw à propos de la porte. « Que diriez-vous d’essayer la porte et de voir si elle est verrouillée ?

Les retards dans la réponse des forces de l’ordre à la Robb Elementary School sont devenus l’objet d’enquêtes fédérales, étatiques et locales. Les témoignages devaient reprendre mercredi.

McCraw a éclairé Pete Arredondo, le chef de la police du district scolaire d’Uvalde qui, selon McCraw, était responsable, en disant: «La seule chose qui empêchait un couloir d’officiers dévoués d’entrer dans les salles 111 et 112 était le commandant sur place qui a décidé de placer la vie de officiers devant la vie des enfants.

Arredondo a pris des « décisions terribles », a déclaré McCraw, qui a déploré que la réponse de la police « ait fait reculer notre profession d’une décennie ».

Arredondo a déclaré qu’il ne se considérait pas comme la personne responsable et a supposé que quelqu’un d’autre avait pris le contrôle de la réponse des forces de l’ordre. Il a refusé les demandes répétées de commentaires de l’Associated Press.

Le chef de la police a témoigné pendant environ cinq heures mardi lors d’une audience à huis clos d’un comité de la Maison du Texas enquêtant également sur la tragédie, selon le président du panel.

Les membres du Sénat entendant les derniers détails ont réagi avec fureur, certains décriant Arredondo comme étant incompétent et disant que le retard a coûté des vies. D’autres ont demandé à McCraw pourquoi les soldats de l’État sur les lieux n’avaient pas pris en charge. McCraw a déclaré que les soldats n’avaient pas l’autorité légale pour le faire.

Le chef de la sécurité publique a présenté une chronologie selon laquelle trois agents avec deux fusils sont entrés dans le bâtiment moins de trois minutes derrière le tireur, un jeune de 18 ans avec un fusil semi-automatique de type AR-15. Plusieurs autres officiers sont entrés quelques minutes plus tard. Deux des officiers qui sont entrés dans le couloir au début ont été effleurés par des coups de feu.

La décision de la police de se retenir est allée à l’encontre d’une grande partie de ce que les forces de l’ordre ont appris au cours des deux décennies qui ont suivi la fusillade de Columbine High School dans le Colorado, au cours de laquelle 13 personnes ont été tuées en 1999, a déclaré McCraw.

« Vous n’attendez pas une équipe SWAT. Vous avez un officier, ça suffit », a-t-il dit. Il a également déclaré que les officiers n’avaient pas besoin d’attendre que les boucliers entrent dans la salle de classe. Le premier bouclier est arrivé moins de 20 minutes après l’entrée du tireur, selon McCraw.

Huit minutes après l’entrée du tireur, un officier a signalé que la police avait un pied de biche robuste qu’elle pouvait utiliser pour défoncer la porte de la salle de classe, a déclaré McCraw.

Le chef de la sécurité publique a passé près de cinq heures à offrir l’image la plus claire du massacre, décrivant une série d’autres occasions manquées, des pannes de communication et des erreurs sur la base d’une enquête qui a inclus environ 700 entretiens. Parmi les faux pas :

— Arredondo n’avait pas de radio avec lui.

— Les radios de la police et du shérif ne fonctionnaient pas à l’intérieur de l’école. Seules les radios des agents de la patrouille frontalière sur place fonctionnaient, et elles ne fonctionnaient pas parfaitement.

— Certains schémas scolaires que la police utilisait pour coordonner sa réponse étaient erronés.

La police d’État a d’abord déclaré que le tireur, Salvador Ramos, était entré dans l’école par une porte extérieure qui avait été maintenue ouverte par un enseignant. Cependant, McCraw a déclaré que l’enseignant avait fermé la porte, mais à son insu, elle ne pouvait être verrouillée que de l’extérieur. Le tireur « est passé directement à travers », a déclaré McCraw.

Le tireur connaissait bien le bâtiment, ayant fréquenté la quatrième année dans les mêmes salles de classe où il a mené l’attaque, a déclaré McCraw. Ramos n’a jamais communiqué avec la police ce jour-là, a déclaré le chef de la sécurité publique.

Le sénateur Paul Bettencourt a déclaré que toute la prémisse du verrouillage et de la formation des tireurs ne vaut rien si les portes de l’école ne peuvent pas être verrouillées. « Nous avons une culture où nous pensons que nous avons formé une école entière pour le verrouillage … mais nous avons mis en place une condition à l’échec », a-t-il déclaré.

Bettencourt a mis Arredondo au défi de témoigner en public et a déclaré qu’il aurait dû se retirer immédiatement de son travail. Il a souligné avec colère que des coups de feu avaient été entendus pendant que la police attendait.

« Il y a au moins six coups de feu tirés pendant cette période », a-t-il déclaré. « Pourquoi cette personne tire-t-elle ? Il tue quelqu’un. Pourtant, ce commandant de l’incident trouve toutes les raisons de ne rien faire.

Le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a déclaré mardi que la ville avait des «raisons juridiques spécifiques» pour ne pas répondre publiquement aux questions ou publier des dossiers. « Il n’y a pas de dissimulation », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Plus tard dans la journée, le conseil municipal d’Uvalde a voté à l’unanimité contre l’octroi à Arredondo, qui est membre du conseil, d’un congé pour ne pas se présenter aux réunions publiques. Les proches des victimes avaient supplié les dirigeants de la ville de le licencier à la place.

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, nous vous en supplions, sortez cet homme de nos vies », a déclaré Berlinda Arreola, la grand-mère d’Amerie Jo Garza.

Après la réunion, le maire a repoussé le témoignage de McCraw rejetant la faute sur Arredondo, affirmant que le ministère de la Sécurité publique avait diffusé à plusieurs reprises de fausses informations sur la fusillade et passé sous silence le rôle de ses propres officiers.

Il a qualifié le Sénat d’audition de « spectacle de clown » et a déclaré qu’il n’avait rien entendu de McCraw concernant l’implication des soldats de l’État, même si McLaughlin a déclaré que leur nombre dans le couloir de l’école à certains moments du massacre dépassait celui de tout autre organisme d’application de la loi.

Les questions sur la réponse des forces de l’ordre ont commencé quelques jours après le massacre. McCraw a déclaré trois jours plus tard qu’Arredondo avait pris « la mauvaise décision » lorsqu’il avait choisi de ne pas prendre d’assaut la salle de classe pendant plus de 70 minutes, alors même que des élèves de quatrième année piégés dans deux salles de classe appelaient désespérément le 911 pour obtenir de l’aide et que des parents angoissés à l’extérieur de l’école suppliaient les officiers de aller à l’intérieur.

Une heure après que le tireur a écrasé son camion pour la première fois devant l’école, Arredondo a déclaré, selon la chronologie de McCraw: «Les gens vont demander pourquoi nous prenons si longtemps. Nous essayons de préserver le reste de la vie.

Mais McCraw a déclaré mardi que le temps qui s’était écoulé avant que les agents n’entrent dans la salle de classe était « intolérable ».

La police n’a trouvé aucun signal d’alarme dans les dossiers disciplinaires de l’école de Ramos, mais a appris au cours d’entretiens qu’il se livrait à la cruauté envers les animaux. « Il se promenait avec un sac de chats morts », a déclaré McCraw.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi la fusillade, les autorités ont donné des récits contradictoires et incorrects de ce qui s’était passé. Mais McCraw a assuré aux législateurs: « Tout ce que j’ai témoigné aujourd’hui est corroboré. »

McCraw a déclaré que s’il pouvait faire une seule recommandation, ce serait pour plus de formation. Il a également déclaré que chaque voiture de patrouille d’État au Texas devrait avoir des boucliers et des outils d’ouverture de porte.

« Je veux que chaque soldat sache comment faire une brèche et ait les outils pour le faire », a-t-il déclaré.

Les rédacteurs d’Associated Press Jamie Stengle et Terry Wallace à Dallas, John Seewer à Toledo, Ohio, et le photographe Eric Gay à Austin ont contribué à ce rapport.

Jim Vertuno et Jake Bleiberg, Associated Press