Cette semaine, l’industrie technologique a découvert qu’Apple pourrait finalement livrer ce nouveau Mac ce mois-ci, suite à l’annonce d’un événement diffusé en direct. Motorola a également fait des vagues dans le domaine du matériel avec son nouveau smartphone qui peut être porté comme un bracelet gifle.

Beats s’est associé à LeBron James et Erling Haaland pour tourner une campagne pour ses écouteurs Studio Pro et Studio Buds. Et dans l’espace des applications, Instagram teste un nouveau flux exclusif aux utilisateurs vérifiés.

Ci-dessous, Hypebeast a rassemblé les principales actualités technologiques de la semaine afin que vous puissiez rester au courant des tendances du secteur.

Le smartphone adaptatif de Motorola peut être porté comme un bracelet gifle

Au Lenovo Tech World de cette année, Motorola a présenté son smartphone malléable, un appareil si flexible qu’il peut être porté comme un bracelet. Grâce à son écran FHD+ pOLED, le téléphone peut afficher des graphiques même lorsque l’écran est enroulé.

Lorsqu’il est posé à plat, il agit comme un Android normal avec un écran mesurant 6,9 pouces (175 mm). Roulé même légèrement, comme dans son mode support enveloppé, l’IA de l’écran se réduit automatiquement à un format plus compact de 4,6 pouces (117 mm). Motorola ne vendra probablement pas le téléphone de si tôt, bien qu’il s’agisse d’un exemple innovant de technologie pliable.

Instagram explore un flux d’utilisateurs vérifiés





Instagram expérimente un flux qui affichera uniquement le contenu des comptes vérifiés. La société effectue actuellement un test bêta. Les utilisateurs peuvent savoir s’ils sont inclus dans la version bêta en appuyant sur le logo « Instagram » dans le coin supérieur gauche de l’application. En plus des onglets « Suivant » et « Favoris », les utilisateurs verront une nouvelle option « Méta vérifiée ».

“Nous explorons cela comme un nouveau contrôle pour les personnes et un moyen pour les entreprises et les créateurs d’être découverts”, a déclaré le PDG Adam Mosseri. Semblable à X, Instagram facture désormais aux utilisateurs qui souhaitent obtenir une vérification, le service étant facturé 11,99 USD sur le Web ou 14,99 USD dans l’application.

Apple a annoncé un événement « effrayant et rapide » suite aux rumeurs sur l’iMac d’octobre





Selon certaines rumeurs, Apple lancerait un nouveau matériel en octobre, ce qui jusqu’à présent n’a produit qu’une nouvelle édition de l’Apple Pencil. Cependant, alors que le mois touche à sa fin, Apple organise un événement diffusé en direct surnommé « Scary Fast ».

Prévue pour le 30 octobre, l’invitation à l’événement comporte un logo Apple qui se transforme ensuite en icône du chercheur Mac, indiquant que le Mac est au centre de l’événement. Tous les regards seront tournés vers Apple la semaine prochaine, alors que les fans attendent l’annonce de l’édition de la puce de silicium M3.

Beats by Dre a fait appel à Erling Haaland et LeBron James pour la nouvelle campagne « The King & The Viking »





LeBron James et l’attaquant de Manchester City Erling Haaland mènent une nouvelle campagne pour Beats by Dre, le “The King & The Viking”. La campagne Studio Pro et Studio Buds était centrée sur les pressions exercées pour performer en tant qu’athlète, mais également sur le soutien et la stabilité qu’offre la famille. L’épouse de LeBron, Savannah James, et le fils de Haaland, Alfie, apparaissent également dans le film.

“C’est une chose assez spéciale de voir à quel point ce partenariat s’est développé avec notre famille au fil des années”, a déclaré James. C’est une bénédiction pour moi de partager la scène avec eux et avec une marque qui fait partie de nos vies depuis que nous avons commencé ce voyage. La famille signifie tout pour moi !

