Top Tech News aujourd’hui : Microsoft a lancé un argumentaire à Apple pour la vente de Bing, HP s’associe à Google pour fabriquer des Chromebooks en Inde, et plus encore

Microsoft a fait un argumentaire à Apple pour vendre Bing

Microsoft aurait discuté d’une éventuelle vente du moteur de recherche Bing à Apple lors d’une réunion en 2020, selon un nouveau rapport de l’agence de presse Bloomberg. L’accord aurait fait de Bing le moteur de recherche par défaut sur les modèles d’iPhone d’Apple, remplaçant ainsi Google, ajoute le rapport, citant des personnes proches du dossier. Les hauts dirigeants d’Apple n’ont pas conclu d’accord en raison de l’argent qu’ils gagnent grâce à Google. Il s’inquiète également du fait que Microsoft Bing ne soit pas en mesure de rivaliser avec Google en termes de « qualité et de capacités », ajoute le rapport. Les discussions entre Apple et Microsoft étaient « exploratoires » et n’ont jamais atteint un stade avancé.

Cliquez ici pour en lire plus

HP et Google collaborent pour fabriquer des Chromebooks en Inde

HP, fabricant d’ordinateurs portables et de PC, a annoncé une collaboration avec Google pour fabriquer des Chromebooks en Inde, conformément à l’initiative gouvernementale Make in India. Ce partenariat vise à soutenir l’écosystème de l’éducation numérique en Inde et à aider les étudiants à améliorer leur apprentissage en fournissant des appareils informatiques abordables, sûrs et de haute qualité aux autorités éducatives, aux écoles et aux institutions.

Ces appareils Chromebook seront fabriqués dans l’usine Flex près de Chennai, où HP produit une gamme d’ordinateurs portables et de bureau depuis août 2020. La production de Chromebooks HP démarre le 2 octobre et répondra principalement à la demande de PC abordables en Inde. du secteur de l’éducation.

Les offres d’emploi Apple en août augmentent dans un contexte d’expansion en Inde



Selon la société d’analyse de données et de conseil GlobalData, basée à Londres, Apple a affiché une augmentation mensuelle des offres d’emploi dans le cadre de sa tentative de se développer en Inde et de diversifier sa chaîne d’approvisionnement, indique un rapport d’ET Telecom. Le géant de la technologie est également apparemment déterminé à réduire sa dépendance en matière de production à l’égard de la Chine. Selon Sherla Sriprada, analyste des principes fondamentaux de l’entreprise chez GlobalData, le déplacement de la Chine sera souligné par les projets du fabricant d’iPhone d’augmenter sa production en Inde au cours des prochaines années. Apple pourrait également viser à faire de l’Inde une plaque tournante de la diversification, ajoute le rapport d’ET Telecom.

Cliquez ici pour en lire plus

Disponibilité du Tecno Phantom V Flip 5G en Inde

Le fabricant de téléphones Tecno a annoncé vendredi la date de disponibilité en Inde de son téléphone Tecno Phantom V Flip 5G. L’appareil sera mis à la disposition des acheteurs en Inde à partir du 1er octobre via le site de commerce électronique Amazon.in pour Rs 49 999. Le téléphone devrait concurrencer, entre autres, le Samsung Galaxy Flip 5 et le Moto Razr 40 Ultra. Le téléphone dispose d’une configuration de caméra arrière de 64 MP + 13 MP et d’un système de caméra frontale de 32 MP.

Lancement des Noise Air Buds Pro SE

Homegrown Noise a élargi son portefeuille TWS vendredi avec le lancement de Noise Air Buds Pro SE pour Rs 1 699. Les Noise Air Buds Pro SE peuvent être personnalisés et sont disponibles dans une finition métallique. Il est également doté de la technologie Quad Mic ENC (Environmental Noise Cancellation) pour un son cristallin. Les Noise Air Buds Pro SE sont en vente aujourd’hui et peuvent être achetés sur le site de commerce électronique Flipkart et gonoise.com.

La fonctionnalité de transcription de podcasts de Spotify est là



Le géant suédois du streaming musical Spotify déploie des transcriptions générées automatiquement pour les podcasts. Selon la société, la nouvelle fonctionnalité de transcription des podcasts sera disponible pour des millions d’épisodes de podcast dans les prochaines semaines. Pour les auditeurs, les transcriptions des textes seront également synchronisées dans le temps, afin qu’ils puissent suivre visuellement la progression d’un épisode de podcast. La fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs premium et gratuits.

Cliquez ici pour en lire plus

La ligne d’emballage Mohali de CDIL favorise les avancées en matière de puces en Inde : MoS IT



Alors que Continental Device India Private Limited (CDIL) devient la première entreprise locale à démarrer la production de dispositifs en carbure de silicium pour véhicules électriques (VE) en Inde, le ministre d’État de l’Union (MoS) chargé de l’électronique et de l’informatique, Rajeev Chandrasekhar, a déclaré que Mohali était sur en voie de devenir un autre hub de semi-conducteurs dans le pays. CDIL est la plus ancienne entreprise d’assemblage et de conditionnement de semi-conducteurs du pays. CDIL vient de démarrer la production de dispositifs en carbure de silicium grâce à la technologie de montage en surface (SMT) depuis son usine de fabrication de Mohali, ont rapporté les médias.

Cliquez ici pour en lire plus