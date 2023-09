Top Tech News aujourd’hui Les messages longs du 21 septembre X atteignent 3 milliards de vues par jour MeitY nomme un responsable pour mettre en place un comité de protection des données

Les publications longues sur X atteignent 3 milliards de vues par jour

Elon Musk, patron de X, anciennement Twitter, a annoncé que les publications longues sur la plateforme avaient atteint 3 milliards de vues par jour et que ces chiffres étaient en augmentation. Le milliardaire de la technologie et propriétaire de SpaceX a en outre comparé les opinions des articles longs sur X avec tous les articles de journaux consultés sur Terre.

« C’est à peu près à égalité avec tous les articles de journaux sur Terre », a noté Musk.

Cliquez ici pour lire le rapport complet

MeitY nomme un responsable pour créer un comité de protection des données

Dans un développement récent, le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY) a fait une annonce le 20 septembre, nommant Sanket S Bhondve, un officier de l’IAS actuellement co-secrétaire au ministère, au poste d’officier en service spécial (OSD) pour le création du Conseil de protection des données en vertu de la loi sur la protection des données personnelles numériques (DPDP), selon un rapport de Moneycontrol.

Cliquez ici pour lire le rapport complet

Les téléphones Pixel peuvent bénéficier de la fonctionnalité de comptage des cycles de batterie

Les téléphones Google Pixel commenceront bientôt à afficher le nombre de cycles de batterie, une fonctionnalité également présente dans la nouvelle série Apple iPhone 15. La fonctionnalité très utile sera déployée pour les utilisateurs de Pixel, suggère la version bêta d’Android 14 QPR1 (version trimestrielle de la plate-forme) qui a été publiée, indique un rapport de 9to5Google. Cette fonctionnalité offrira aux propriétaires de Pixel une fonctionnalité qui manquait à Android depuis des années. Le nombre de cycles de batterie intégré contribuera probablement grandement à la durée de vie de la batterie du téléphone.

Cliquez ici pour en lire plus

La chaîne WhatsApp du Premier ministre dépasse 1,3 million d’abonnés

La chaîne WhatsApp du Premier ministre Narendra Modi a dépassé 1,3 million de followers, un jour après son lancement. Les chaînes WhatsApp ont été lancées par Meta en réponse à la diffusion de son frère Instagram. Les chaînes WhatsApp ont été lancées en Inde et dans environ 150 autres pays au début du mois. Les deux services visent à permettre aux utilisateurs d’atteindre simultanément un public plus large. Le numéro du créateur de la chaîne reste caché, sans compromettre sa vie privée. Ceux qui n’ont pas reçu la mise à jour des chaînes sur leur WhatsApp peuvent rechercher la chaîne PM WhatsApp et commencer à la suivre.

Cliquez ici pour en lire plus

Lancement imminent du Galaxy S23 FE en Inde



Le lancement du Samsung Galaxy S23 FE en Inde semble imminent car l’appareil a été répertorié sur la page d’assistance de Samsung Inde. Le dernier rendu confirme également une configuration à trois caméras à l’arrière. Le prochain Samsung Galaxy S23 FE a fait surface sur la base de données de la console Google Play, ce qui suggère que l’appareil sera dévoilé en deux variantes. Le Galaxy S23 FE sera dévoilé dans un modèle Snapdragon et une variante Exynos, indique un rapport de My Smart Price. La page d’assistance sur le site Web de Samsung India contient des listes pour le modèle Galaxy S23 FE Special Edition et le Samsung Galaxy S23 FE.

Cliquez ici pour en lire plus