Top Tech News aujourd’hui 16 octobre Lancement du Samsung Galaxy Z Flip 5 dans une variante de couleur jaune LinkedIn pour supprimer 668 emplois dans un contexte de baisse de la croissance des revenus

Samsung Galaxy Z Flip 5 lancé dans une variante de couleur jaune

Samsung a lancé le Galaxy Z Flip 5 dans la variante de couleur jaune en Inde, pour profiter de la saison des fêtes. Le Galaxy Z Flip 5 a fait ses débuts en Inde en quatre couleurs : menthe, graphite, crème et lavande. Avec l’ajout du nouveau coloris jaune, le téléphone à clapet est désormais disponible en cinq teintes. Le fabricant de téléphones a également annoncé des offres à durée limitée sur toutes les variantes du Galaxy Z Flip 5 dans le pays.

Intel lance des processeurs de bureau Core 14e génération

Intel a lancé sa nouvelle famille de processeurs de bureau Intel Core de 14e génération, dirigée par l’Intel Core i9-14900K. Cette famille de processeurs de bureau de dernière génération comprend six nouveaux processeurs de bureau débloqués au lancement, offrant jusqu’à 24 cœurs et 32 ​​threads et jusqu’à 6 GHz de fréquence dès la sortie de la boîte. De plus, l’Intel Core i7-14700K est livré avec 20 cœurs et 28 threads grâce à quatre cœurs plus efficaces (cœurs E) par rapport à la génération précédente. De plus, l’Extreme Tuning Utility (XTU) d’Intel propose désormais la nouvelle fonctionnalité AI Assist, permettant un overclocking guidé par l’IA en un clic pour sélectionner les processeurs de bureau Intel Core 14e génération déverrouillés.

LinkedIn va supprimer 668 emplois dans un contexte de baisse de la croissance des revenus

LinkedIn a annoncé la suppression d’environ 668 emplois dans les équipes d’ingénierie, de produit, de talent et de finance de l’entreprise. La suppression d’emplois intervient alors que le réseau social à vocation professionnelle a connu une lente croissance de ses revenus pendant huit trimestres consécutifs.

« Les changements que nous avons partagés avec notre équipe aujourd’hui entraîneront une réduction d’environ 668 postes au sein de nos équipes d’ingénierie, de produits, de talents et de finances », a écrit LinkedIn dans un article de blog.

Attaque contre Israël : suppression de plus de 500 000 vidéos, TikTok répond à l’UE

L’application chinoise de courtes vidéos TikTok, propriété de ByteDance, a déclaré que la plateforme avait supprimé plus de 500 000 vidéos et fermé 8 000 diffusions en direct à ce jour depuis l’attaque contre Israël par le groupe militant palestinien Hamas pour violation des directives de l’entreprise. La semaine dernière, le commissaire européen Thierry Breton a demandé au PDG de TikTok, Shou Zi Chew, d’« intensifier de toute urgence » ses efforts et d’expliquer « dans les prochaines 24 heures » comment l’entreprise se conforme au droit européen.

Portronics dévoile son ordinateur portable numérique Ruffpad 21

Portronics a lancé le Ruffpad 21, son ordinateur portable numérique. L’appareil peut servir d’accessoire de cadeau idéal pour les enfants, les étudiants et les collègues pendant la période des fêtes. Le bloc-notes numérique intelligent rend non seulement la créativité amusante, mais présente également un énorme avantage pour l’écosystème en évitant l’utilisation de papier. Le Portronics Ruffpad 21 est disponible au prix de lancement de Rs 2 149 et est accompagné d’une garantie de 12 mois. Il est vendu au détail via le site officiel de la société Portronics.com, Amazon.in, Flipkart.com et d’autres magasins en ligne et hors ligne.

Pocket FM nomme un nouveau vice-président du marketing de contenu

La plateforme de séries audio Pocket FM a nommé Vivek Bhutyani au poste de vice-président du marketing de contenu. Avec plus de 20 ans d’expérience dans divers secteurs, Bhutyani apporte une richesse de connaissances et d’expertise pour piloter la stratégie de marketing de contenu et la croissance organique de l’entreprise. Avant Pocket FM, il faisait partie du Vedantu. Il a été chargé de piloter la croissance organique de Vedantu, où il dirigeait la division stratégie et croissance YouTube, dirigeant une équipe de plus de 100 éducateurs, maîtres enseignants, équipes de production et créateurs de contenu.