Alors que l’année tire à sa fin, c’est le moment idéal pour réfléchir aux principales histoires des 12 derniers mois. C’est le quatrième et dernier volet où nous examinons les histoires qui ont façonné cette année.

Il est temps de clore le numéro 2020 de nos meilleurs articles. Nous examinons les mois d’octobre à décembre et pour la première fois, c’est le moment où Apple a dévoilé ses téléphones.

Après de nombreux rapports et fuites, les iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini et iPhone 12 ont tous été dévoilés le 13 octobre. Seuls les iPhone 12 Pro et 12 de 6,1 pouces ont été mis en vente la semaine suivant l’événement. . L’iPhone 12 Pro Max et 12 mini sont sortis un mois plus tard, clôturant un calendrier de sortie entravé par la pandémie en cours qui a défini 2020.

Qualcomm a annoncé son prochain chipset phare – le Snapdragon 888 et quelques jours avant la fin de l’année, Xiaomi est devenu le premier à annoncer officiellement un smartphone alimenté par Snapdragon 888 dans le Mi 11. Le Mi 11 dispose d’un grand écran AMOLED de 6,81 pouces avec une actualisation de 120 Hz et le taux d’échantillonnage tactile le plus élevé à 480 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM, un appareil photo principal de 108 MP et une batterie de 4600 mAh avec une charge filaire de 55 W et sans fil de 50 W. Il sera mis en vente le 1er janvier.

Le prochain grand événement de Samsung verra les Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra devenir officiels le 14 janvier et le quatrième trimestre a été rempli d’histoires liées à S21. Grâce à l’abondance d’informations sur les prochains produits phares de Samsung, nous savons à peu près tout ce qu’il y a à savoir.

Le Galaxy S21 Ultra se tiendra tête et épaules au-dessus de ses pairs avec un écran plus grand de 6,8 pouces avec un écran adaptatif 120 Hz QHD +, une batterie plus grande de 5000 mAh et un capteur de 2e génération 108 MP pour aller avec les deux téléobjectifs – 10 MP 3x et 10 MP Périscope 10x. Il supportera également le célèbre S Pen de la ligne Note.

Les Galaxy S21 et S21 + auront toujours des écrans HRR mais pas de réglage variable, ils fonctionneront donc à 120 Hz (ou 60 Hz) constant. Le système de caméra sera pour la plupart identique au S20 (12MP principal, 64MP 3x télé et 12MP ultrawide), mais l’unité ultra-large obtiendra une mise au point automatique. Des batteries légèrement plus grosses et un Snapdragon 888 ou Exynos 2100 font également partie des mises à jour connues.

Les OnePlus 9 et 9 Pro seront également disponibles au début de 2021. La paire alimentée par Snapdragon 888 présentera un nouveau design avec un plus grand îlot de caméra arrière. Les premiers rendus suggèrent que le OnePus 9 Pro aura deux objectifs de caméra proéminents et deux plus petits, mais malheureusement pas de zoom périscope.

Enfin, Apple a dévoilé sa puce M1 basée sur ARM au quatrième trimestre et a sorti les MacBook Pro 13, MacBook Air et Mac mini équipés de M1. La puce M1 s’est avérée très prometteuse dès le départ, établissant un excellent équilibre entre performances et autonomie de la batterie. Grâce à la puce M1, les trois machines commercialisées par Apple ont été en mesure de dépasser considérablement leurs prédécesseurs Intel, ce qui nous rend très intéressés par la gamme d’ordinateurs Apple pour 2021.

Eh bien, c’est tout pour 2020. Ce fut une année difficile, remplie d’obstacles pour l’industrie mobile. Mais le monde mobile a montré que même dans les moments les plus difficiles, il peut innover et livrer. Nous avons profité d’une abondance de téléphones et d’une amélioration de la qualité difficile à imaginer début 2020. Voyons ce que 2021 nous réserve. Restez à l’écoute!

