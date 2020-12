Alors que l’année tire à sa fin, c’est le moment idéal pour réfléchir aux principales histoires des 12 derniers mois. C’est le troisième de quatre épisodes où nous examinons les histoires qui ont façonné cette année.

Nous sommes maintenant dans les plus grandes histoires du troisième trimestre. Les mois de juillet à septembre ont été un retour aux grandes annonces après le calme habituel de l’été. C’est le moment où nous assistons généralement au grand événement iPhone d’Apple, mais en 2020, cela a été repoussé au quatrième trimestre pour la première fois en une décennie.

Samsung, en revanche, a livré son habituel Galaxy Note dévoilé. Les Galaxy Note20 et Note20 Ultra sont devenus officiels, mais c’est l’Ultra qui a retenu l’attention de tous. Une nouvelle caméra à zoom optique 4x et un écran de taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le capteur 108MP a été équipé d’un module de mise au point automatique laser pour résoudre les problèmes de mise au point qui affectaient le S20 Ultra, et le S Pen était plus rapide que jamais avec une latence instantanée de 9 ms donnant l’impression d’écrire sur du papier.

Nous avons également vu de nombreuses rumeurs et rapports suggérant que ces dernières étaient les dernières notes, car la nouvelle stratégie de Samsung en 2021 consistera à publier un Galaxy S Ultra avec prise en charge du S Pen et à laisser le spot phare de l’automne pour la ligne Galaxy Z Fold. Encore Samsung a refusé plus tard ceux-ci, il semble donc que la ligne Galaxy Note vivra dans l’un ou l’autre.

Le Galaxy Z Fold 2 de deuxième génération a été dévoilé le 1er septembre avec une charnière à mécanisme CAM à la pointe de la technologie qui se cache lorsque l’appareil est complètement déplié. L’écran intérieur avait des lunettes plus minces et une encoche plus petite, tandis que l’écran extérieur a considérablement augmenté. Le Galaxy Z Fold 2 a été le premier téléphone pliable à ne pas ressembler à un prototype.

Xiaomi a présenté son meilleur smartphone absolu à ce jour avec le Mi 10 Ultra. Il avait un design haut de gamme, un écran 120 Hz, un chipset Snapdragon 865, une charge de 120 W, mais ce sont les caméras qui l’ont fait ressortir. Un nouvel appareil photo principal de 48MP avec l’un des plus gros capteurs du marché, un appareil photo périscope à zoom 5x, un autre appareil photo à zoom 2x 12MP et un ultra-large 20MP avec mise au point automatique. Malheureusement, le Xiaomi Mi 10 Ultra ne devait pas quitter la Chine.

Après une campagne teaser très forte, OnePlus a livré le Nord midranger. Il avait un AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un Snapdragon 765G avec des caméras 5G, 48MP régulières et 8MP ultra-larges (ainsi qu’une paire de capteurs de profondeur et macro) et un prix abordable – 399 € / 399 $ / 28000 INR.

Telles étaient les principales histoires du troisième trimestre de 2020. Dans notre prochain et dernier volet de cette série, nous examinerons le quatrième trimestre de 2020.

Le nouvel iPhone 12 d’entrée de gamme aura une taille d’empreinte entre l’iPhone 5 et l’iPhone 6.



L’événement iPhone 12 pourrait avoir lieu vers le 12 octobre.



Le téléphone est répertorié sur la console Google Play et dans un dépôt de certificat.



Il arbore un écran perforé et contient un total de cinq caméras – une à l’avant et quatre à l’arrière.



Y compris le même chipset Snapdragon 865 et une batterie de 4000 mAh. À peu près tout comporte des améliorations et un polissage supplémentaire, cependant.



Il fera ses débuts en Inde le 20 juillet.



Le téléphone a obtenu la certification 3C la semaine dernière.



Amélioration des performances jusqu’à 2 fois par rapport aux cartes de la génération actuelle.



Le téléphone à 360 € est construit autour d’un écran Super AMOLED 6,7 « de résolution FHD +.



Les OnePlus Buds peuvent également être vus dans la vidéo.



Les ventes en Inde commencent le 6 août.



L’AirPower tant attendu d’Apple devrait également faire son apparition.



Les rendus offrent un aspect beaucoup plus clair que les photos pratiques d’il y a quelques semaines.



Votre téléphone se transforme-t-il en tablette?



Il ressemble cependant très près de l’iPhone 11 Pro, à part quelques petits détails.



Le Galaxy A9 (2018) a été le premier téléphone à quatre caméras au monde – Samsung adore expérimenter l’appareil photo de la série A.



Le premier téléphone sur le marché est le Camon 16 Premier, coûte environ 275 $.



Les Notes sont les champions du stylet sans égal et le Fold2 apporte des améliorations clés, mais y a-t-il des points faibles dans la nouvelle gamme premium?



Il marque le dixième anniversaire de Xiaomi et offre les vitesses de charge les plus rapides du marché.



Il a été repéré sur Geekbench avec un chipset Snapdragon 675.



Il commence à 1399 $ et sera disponible sur T-Mobile, AT&T et Verizon.



Vous ne devriez pas vous attendre à voir l’un ou l’autre de ces téléphones en dehors de la Chine.



Les deux notes ont des écrans plus grands que leurs prédécesseurs – un panneau de 120 Hz dans le cas de l’Ultra, 60 Hz pour le modèle vanilla.



Le numéro de modèle SM-N986U a été référencé à plusieurs reprises dans les rapports précédents.



Le premier chipset 5nm est officiel.



L’information vient de Vodafone Allemagne, donc c’est assez crédible.



Il sera dévoilé le 21 juillet avec un SoC Snapdragon 765G sous le capot et un écran 90Hz.



Sheth parle également de son intention de lancer des smartphones plus abordables et des produits IoT de pointe.



Vous devrez cependant les activer sur des transporteurs spécifiques.