Alors que l’année tire à sa fin, c’est le moment idéal pour réfléchir aux principales histoires des 12 derniers mois. C’est le premier des quatre épisodes où nous examinons les histoires qui ont façonné cette année.

Nous sommes maintenant au deuxième trimestre de 2020 et à partir de la mi-avril, OnePlus a dévoilé les smartphones 8 Pro et 8. Le OnePlus 8 Pro a prouvé le produit phare de OnePlus pour 2020, qui devait être remplacé début 2021. Son écran 120 Hz fonctionnant à 1440p, sa charge sans fil, son indice IP68, ses caméras améliorées et son prix phare ont retenu l’attention à l’époque, tandis que les baisses de prix ultérieures gardé le téléphone pertinent.

Un jour plus tard, Apple a annoncé le premier iPhone depuis un moment qui n’approchait pas les étiquettes de prix à quatre chiffres. L’iPhone SE (2020) était un iPhone 8 avec des composants internes améliorés – le chipset A13 Bionic, l’appareil photo 12MP de l’iPhone XR – et un prix de 399 $.

Au même moment, la gamme d’iPhone 12 d’Apple a commencé à prendre forme à travers des rumeurs et des rendus. Nous avons vu le design plat pour la première fois. L’une des histoires les plus populaires à l’époque montrait des rendus CAO de l’iPhone 12 Pro Max, qui, avec le recul, semblent maintenant très proches du produit final, à l’exception de l’île de la caméra.

Une histoire a affirmé qu’Apple publierait ses iPhones de nouvelle génération fin novembre, ce qui s’est avéré à moitié exact: l’iPhone 12/12 Pro lancé en octobre, tandis que les iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont sortis en novembre.

Après des mois à taquiner le matériel, Sony a finalement montré la PlayStation 5 dans toute sa splendeur. Il change l’ancien stockage rotatif avec un SSD, apporte un nouveau contrôleur DualSense, la prise en charge de RayTracing et des jeux à haut FPS – jusqu’à 120 images par seconde en 4K.

Xiaomi a fait quelques grandes annonces. Le Mi Note 10 Lite a apporté un design cool, une énorme batterie de 5260 mAh, une AMOLED de 6,47 pouces et un appareil photo de 64 MP pour 399 €. Xiaomi a également officialisé MIUI 12 et publié sa version bêta sur une grande liste d’appareils. Ensuite, il y avait le nouveau Mi Band 5 avec un écran plus grand et un nouveau chargeur magnétique pour 26 $.

Poco a fait des vagues avec le Poco F2 Pro. Il a apporté un chipset Snapdragon 865, un grand écran Super AMOLED et un appareil photo principal 64MP pour 500 €.

Il y a eu quelques autres annonces. LG a essayé de redéfinir son image avec le Velvet, Doogee a sorti un téléphone avec une batterie de 10000 mAh, Redmi a fait un jeu TWS à succès dans les écouteurs S.

Il est maintenant temps de se tourner vers le troisième trimestre de 2020 – le prochain.

