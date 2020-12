Alors que l’année tire à sa fin, c’est le moment idéal pour réfléchir aux principales histoires des 12 derniers mois. C’est le premier des quatre épisodes où nous examinons les histoires qui ont façonné cette année.

Bienvenue dans notre récapitulatif annuel des principales histoires de 2020, divisé en trimestres. Ci-dessous, nous avons répertorié les principales histoires du premier trimestre, du 1er janvier au 31 mars.

C’était la période passionnante des premiers produits phares de l’année. Les écrans à taux de rafraîchissement élevé étaient une grande tendance, chaque téléphone avait un 5G ajouté à son nom (et un modem ajouté à ses entrailles), le Snapdragon 865 était la nouvelle chose que tout le monde voulait avoir. Mais c’était aussi le moment où la pandémie en cours qui a façonné 2020 a saisi le monde entier et a presque mis un terme à l’industrie mobile.

Le premier trimestre a été défini par quelques annonces clés. Xiaomi nous a donné le Mi 10 et le Mi 10 Pro – ce dernier étant le premier appareil à utiliser le nouveau capteur mammouth 108MP de Samsung et la paire créant le chipset Snapdragon 865.

Samsung a suivi quelques mois plus tard avec les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra avec écrans 120Hz, chipsets Exynos 990 ou Snapdragon 865 et nouveaux appareils photo. Le Galaxy S20 Ultra a été le premier appareil de Samsung doté d’un appareil photo périscope et le premier à utiliser son capteur interne de 108 MP, qui a pris des photos de 12 MP avec un binning 9 en 1. Le Galaxy S20 Ultra était également énorme – le plus gros smartphone Galaxy S à ce jour avec un énorme écran Super AMOLED de 6,9 ​​pouces.

Sony a lancé le Xperia 1 II en mars, mais ce n’est qu’en mai et juin que l’appareil est arrivé aux mains des gens. Il a amélioré la plate-forme Xperia 1 avec des capteurs de caméra plus grands, des objectifs plus rapides, la mise au point automatique du premier œil dans un téléphone, une batterie plus grande, tout en conservant ce qui rendait le Xperia 1 si attrayant: un design industriel unique et un écran OLED 4K.

Huawei a livré les P40 et P40 Pro fin mars. Le P40 Pro était un véritable outil de photographie avec le plus grand capteur d’appareil photo d’un téléphone (une affirmation qui a duré tout au long de 2020) – le puissant Quad-Bayer 50MP de Huawei, un appareil photo périscope 5x et un ultra-large 40MP avec un énorme capteur et une mise au point automatique.

L’Oppo Find X2 est arrivé début mars avec un écran AMOLED pouvant à la fois fonctionner à 1440p et 120Hz, un appareil photo périscope 5x, un chipset Snapdragon 865 et une finition en cuir végétalien que nous apprécions encore aujourd’hui.

Trois jours seulement après le début de l’année, Samsung a dévoilé le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note10 Lite en tant qu’options abordables pour leurs homonymes haut de gamme. C’étaient des appareils intéressants pour le moins – le Galaxy S10 Lite avait un chipset Snapdragon 855 plus rapide et une meilleure autonomie de la batterie, tandis que le Galaxy Note10 Lite avait de meilleurs appareils photo et un S Pen.

Il y a eu quelques autres annonces – les Realme 6 et 6 Pro, le Nokia 8.3 5G, le Redmi Note 9 Pro Max. Et puis nous avons commencé à regarder Q2 pour les annonces à venir du OnePlus 8 Pro et de l’Apple iPhone SE (2020), entre autres. Les mois d’avril à juin arrivent ensuite!

