Top South News Weekly Rewind: Samantha Ruth Prabhu partage le diagnostic de myosite, les détails du mariage de Hansika Motwani-Sohael Khaturiya et plus

Cette semaine, nous avons eu beaucoup de nouvelles de l’Inde du Sud. Samantha Ruth Prabhu a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite. Le mariage de Hansika Motwani a fait l’actualité. Elle est fiancée à Sohael Khaturiya. Les photos de mariage de Sobhita Dhulipala sont également devenues virales. Elle avait taquiné les fans avec des photos d’un tournage de bijoux de mariage. Voici un point bas…

Samantha Ruth Prabhu partage le diagnostic de myosite

Samantha Ruth Prabhu a confirmé qu’elle luttait contre une maladie auto-immune appelée myosite. L’actrice l’a révélé dans un post devenu viral. Les plus grandes stars de l’industrie Telugu comme Chiranjeevi et Jr NTR lui ont souhaité le meilleur. Il est rapporté que Nagarjuna et Naga Chaitanya prévoient de lui rendre visite après avoir appris cette nouvelle. Samantha Ruth Prabhu envisage de gérer sa santé et son travail pour que cette dernière ne souffre pas. Même de nombreuses stars de Bollywood lui ont envoyé des vœux de rétablissement.

Hansika Motwani s’est fiancée à Sohael Khaturiya à Paris

Hansika Motwani s’est fiancée au beau de longue date Sohael Khaturiya à Paris. Elle a partagé des photos des fiançailles de rêve. Il semble que le mariage ait lieu le 4 décembre 2022 à l’hôtel historique du palais Mundota, situé au sommet des montagnes Aravalli. Maintenant, il y a une vieille vidéo qui fait le tour qui prétend que le fiancé de Hansika Motwani, Sohael Khaturiya, était auparavant marié à l’un de ses meilleurs amis, Rinky.

Pushpa 2 : Voici quand Allu Arjun commencera le tournage du film

Pushpa 2 est un film que toute l’Inde attend. Le tournage d’Allu Arjun débutera le 12 novembre à Bangkok selon India Glitz. Le tournage du film devait commencer en août mais a été annulé en raison de la grève des travailleurs du film Telugu.

Janhvi Kapoor fait-il partie du 30e film de Jr NTR ?

On a demandé à Janhvi Kapoor lors des promotions de Mili si elle faisait Jr NTR. Elle a dit: “Qui ne voudrait pas travailler avec Jr NTR monsieur? Mais pour l’instant, non. Je n’ai signé aucun film dans le sud. Je sais qu’il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet. Même moi, j’ai hâte à travailler dans le sud mais pour l’instant, je n’ai rien dans l’assiette du sud.”

L’actrice Judwaa Rambha rencontre un accident

L’actrice de Judwaa Rambha a eu un accident alors qu’elle était en voiture avec ses enfants. Sa fille a été transportée d’urgence à l’hôpital. Maintenant, ils vont tous bien.

