De Saï Pallavi ne pas faire partie de Pushpa 2 et Jana Gana Mana perd une énorme somme d’argent après avoir été mis à l’écart Disha Patani joindre Suria 42, Vijay Devérakonda ne pas rendre un seul centime pour Ligreest un désastre et Thalapathie Vijay–Kamal Haasan se réunir à l’écran ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries cette semaine. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au tendances sud nouvelles de la semaine… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui sont arrivés au l’actualité du sud rembobinage hebdomadaire.

Sai Pallavi pas dans Pushpa 2

Pushpa 2 est dans l’ensemble l’une des suites les plus attendues du cinéma indien, il n’est donc pas surprenant que de nouveaux développements surgissent de temps en temps à propos de la vedette Allu Arjun et Rashmika Mandanna, réalisé par Sukumar, comme celui-ci sur Sai Pallavi rejoint la suite.

Lire l’histoire complète ici: Est-ce que Sai Pallavi rejoint Pushpa 2, la vedette d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna ?

Jana Gana Mana perd autant d’argent après avoir été mise à l’écart

Au milieu des rapports croissants de distributeurs et d’exposants exigeant une compensation pour Liger, on dit que Vijay Deverakonda et Jana Gana Mana du réalisateur Puri Jagannadh, ont non seulement été mis de côté, mais ont également perdu énormément d’argent à cause de la décision.

Lire l’histoire complète ici: Après la catastrophe de Liger, Vijay Deverakonda et Jana Gana Mana de Puri Jagannadh s’apprêtent à PERDRE CETTE BEAUCOUP D’ARGENT en raison de leur mise en veilleuse

Disha Patani rejoint Suriya 42

Partageant son enthousiasme pour son prochain projet, Suriya 42, Disha Patani a déclaré qu’elle était ravie d’annoncer son prochain film avec l’acteur Suriya et le réalisateur “Siruthai” Siva.

Lire l’histoire complète ici: Suriya 42 – Disha Patani annonce la suite avec Suriya; ravie de présenter son nouvel avatar

Vijay Deverakonda ne rend pas un seul centime pour la catastrophe de Liger

La collection Liger au box-office s’est ouverte à une réponse décevante et le réalisateur Puri Jagannadh est tombé radicalement après. Maintenant, au milieu des rapports croissants de distributeurs et d’exposants exigeant une compensation, nous apprenons que Vijay ne rembourse pas ses frais.

Lire l’histoire complète ici: Vijay Deverakonda ne rend pas un seul centime aux distributeurs pour d’énormes pertes de Liger voici pourquoi

Thalapathy Vijay-Kamal Haasan réunis à l’écran

Cela fait un moment que deux grandes superstars tamoules n’ont pas partagé d’espace d’écran, mais cela pourrait enfin se reproduire, et avec facilement deux des plus grands noms du cinéma tamoul, Thalapathy Vijay et Kamal Haasan.

Lire l’histoire complète ici: Thalapathy Vijay, Kamal Haasan réunis à l’écran pour la première fois pour le réalisateur asura Vetrimaaran ? Voici ce que nous savons