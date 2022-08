Top South News Weekly Rewind: Mike Tyson oublie Liger; SS Rajamouli passe en revue Brahmastra, Mahesh Babu suit Prabhas et plus

Mike Tyson oublie de faire le Liger de Vijay Deverakonda

Tu peux répéter s’il te plait? Oui, c’est arrivé. La sensation de boxe Mike Tyson qui a fait sa présence dans Liger de Vijay Deverakonda a complètement oublié d’aller au film et Internet en devient fou. Et prennent une fouille qu’il savait être un désastre. Dans son interview, Mike a été interrogé sur la réalisation d’un grand film de Bollywood où il a laissé de côté sa participation au film de Vijay Deverakonda.

Rajamouli passe en revue Brahmastra et en fait l’éloge

Rajamouli, qui aide Ranbir Kapoor et Chiranjeevi à promouvoir le film dans le sud, est de tous les partis pour le film et a déclaré qu’il n’est pas facile de faire un film aussi brillant et a déclaré qu’Ayan Mukerji pour son travail louable avec Brahmastra. Il a dit: “Ayan s’est assuré que parmi tous les astras, y compris Vanara Astra, Agni Astra, Jalastra et Brahmastra, l’amour est le plus fort”.

Pushpa 2 : Rashmika Mandanna espère avoir un rôle plus fort et plus percutant dans le film

Rashmika Mandana a été interrogée par un fan si elle avait un rôle plus fort et plus percutant dans Pushpa 2. Il a été rapporté que le personnage de Srivali mourra dans le film, mais il semble que les réalisateurs aient prévu le contraire. Allu Arjun a déjà commencé la préparation ou Pushpa 2.

Mahesh Babu suit les traces de Prabhas en ne signant aucun film avant d’avoir terminé le film de SS Rajamouli

Mahesh Babu est prêt pour le prochain film de Rajamouli. BollywoodLife vous a expliqué comment la superstar du sud suit la voie de Prabhas en ne prenant aucun film avant d’avoir terminé le film de Rajamouli. Mahesh est sacrément excité pour ce film et même ses fans ont hâte d’assister à ce duo dynamique.

Jr NTR rencontre Amit Shah, la star de RRR rejoindra-t-elle les spéculations des fans de politique

La photo de Jr NTR et du ministre de l’Intérieur Amit Shah sur Internet est devenue virale après que le politicien a utilisé son compte Twitter et est la photo de leur rencontre. Les fans ont spéculé sur le motif de cette réunion en se demandant si l’acteur RRR rejoignait la politique.