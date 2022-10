Top South News Weekly Rewind: la vedette de Rishabh Shetty, Kantara, bat KGF 2 dans le monde, Rana Daggubati-Miheeka Bajaj rejette les rumeurs de grossesse et plus encore

L’industrie cinématographique du Sud a été en effervescence avec des nouvelles cette semaine. Kantara, qui fait l’actualité de son intrigue, a dépassé KGF 2 au box-office du Karnataka. La rumeur disait que Rana Daggubati et Miheeka Bajaj attendaient leur premier enfant. Voici un aperçu de l’actualité…

Kantara de Rishabh Shetty dépasse KGF 2 au niveau mondial

Kantara de Rishabh Shetty est devenu une émotion pour les cinéphiles. L’histoire de Shiva est chargée de drame, de mysticisme et de moments élevés. Kantara a battu le KGF 2 de Yash au Karnataka et dans de nombreux pays du monde. Les gens sont ravis de sa performance et de l’apogée du film. Jusqu’à présent, il a rapporté Rs 252 crores bruts, ce qui est un peu plus que le KGF 2 de Prashanth Neel et Yash.

En savoir plus: Collection au box-office de Kantara: le film de Rishab Shetty dépasse KGF à l’échelle mondiale; devient le troisième film du Sud le plus rentable en hindi pour 2022

Miheeka Bajaj et Rana Daggubati se font prendre dans des rumeurs de grossesse

Le beau gosse Baahubali Rana Daggubati s’est marié avec Miheeka Bajaj en 2020. Certains portails avaient signalé qu’elle était enceinte de leur premier enfant. Il semble que les deux auraient fait une annonce officielle bientôt. Mais Miheeka Bajaj a apparemment démenti les rumeurs sur Gulte.com disant qu’elle n’était pas enceinte.

Lire la suite : Rana Daggubati et sa femme Miheeka Bajaj attendent leur premier enfant ; faire une annonce publique bientôt?

Le tribunal du Tamil Nadu rejette l’affaire contre Nayanthara-Vignesh Shivan

Les fans ont été choqués lorsque Nayanthara et Vignesh Shivan ont annoncé qu’ils étaient devenus parents par maternité de substitution en octobre. Ils ont deux jumeaux, Uyir et Ulagham. Cela a soulevé des questions car la maternité de substitution commerciale a été interdite en Inde. Le gouvernement du Tamil Nadu a mis en place un comité qui a déclaré que le couple n’avait enfreint aucune règle dans le pays. L’hôpital a été accusé d’avoir semé la confusion.

Lire la suite: Controverse sur la maternité de substitution Nayanthara-Vignesh Shivan: le gouvernement du Tamil Nadu ne trouve aucun acte répréhensible; blâme l’hôpital

Le clip audio du fabricant de Liger Puri Jagannadh devient viral

Le fabricant de ligres Puri Jagannadh fait face à des conditions météorologiques difficiles après la débâcle de son film. Un clip audio est devenu viral où on peut l’entendre demander aux distributeurs s’ils essaient de le faire chanter. Il semble que les exploitants souhaitent une compensation après l’énorme perte du film.

Lire la suite : La fuite audio de Puri Jagannadh sur les protestations des distributeurs de Liger devient virale ; demande, ‘Est-ce que tu me fais du chantage?’

Karthi’s Sardar aura une suite après son succès au box-office

Après le succès de Sardar, il semble que les réalisateurs planifient Sardar 2. Le film mettant en vedette Karthi sortira plus tôt que prévu.

Lire la suite: Après que la vedette de Karthi, Sardar, ait franchi Rs 50 crore au box-office; les fabricants annoncent Sardar 2 [Deets Inside]