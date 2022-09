Chiranjeevi et Salman Khan’s Thaar Maar Song from GodFather promo out Thalapathy 67 de Vijay annoncé, SS Rajamouli révèle des détails sur son prochain avec Mahesh Babu, Vijay Deverakonda fait son premier échec sur les réseaux sociaux après Liger; il est temps de jeter un regard rétrospectif sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans les industries cinématographiques du Sud aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour faire la une des nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Par conséquent, il est temps de noter les plus grands journalistes du sud qui ont fait la une des nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Chanson de GodFather Thaar Maar Thakkar Maar promo: Chiranjeevi, Salman Khan répandent de la magie avec leurs mouvements de danse

Les créateurs de GodFather ont récemment dévoilé la promo du premier titre Thaar Maar Thakkar Maar. Chiranjeevi et Salman Khan présentent leurs mouvements de danse tueurs sur ce numéro plein d’entrain. Prabhudeva a chorégraphié la chanson, tandis que le musicien S Thaman a rendu la musique. Chiranjeevi a sous-titré le post, “Secouer une jambe avec The Bhai@BeingSalmanKhan pour #GodFather @PDdancing est à son meilleur chorégraphe !! Un festin pour les yeux assuré !!”

Le nouveau film de Vijay après Thalapathy 67 ANNONCÉ

L'acteur Beast Thalapathy Vijay est prêt pour son prochain grand film tamoul Thalapathy 67 qui sortira le Pongal 2023. Le réalisateur Lokesh Kanagaraj dirigera le film. Sanjay Dutt a été identifié comme le principal antagoniste.

SS Rajamouli révèle des détails sur son prochain avec Mahesh Babu

SS Rajamouli a révélé des détails passionnants sur le film. Lors d'une récente conversation, Rajamouli a déclaré que le genre du film était une "aventure globe-trotter". Il travaillerait sur le scénario et il commencera l'atelier dans 2 mois avec Mahesh Babu. Et le tournage commencera mi-2023. Le titre provisoire du film est SSMB29.

Vijay Deverakonda fait sa première publication sur les réseaux sociaux après l’échec de Liger

Vijay Deverakonda et la vedette d'Ananya Panday, Liger, n'ont pas réussi à créer le buzz au box-office. L'idole a fait ses premiers messages sur les réseaux sociaux en quelques jours. Il a partagé une photo alors qu'il donnait un aperçu de son look aux SIIMA Awards 2022. L'acteur s'est habillé dans un costume de style indo-occidental Jodhpuri. Il l'a associée à des chaussures en cuir élégantes. Il a partagé la photo avec la légende "Un seul joueur".

Vidéo lyrique de Ratchasa Maamaney : la chanson de Ponniyin Selvan célèbre l’esprit d’un guerrier

L’opus magnum de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan, a sorti la vidéo lyrique du dernier morceau Ratchasa Maamaney. Le nouveau numéro de musique célèbre l’esprit d’un guerrier. La chanson présente Karthi, Trisha et Sobhitha Dhulipala.