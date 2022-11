Top South Cinema News Today: Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda déclenche des rumeurs de relation, le souhait d’anniversaire d’Allu Arjun pour sa fille et plus encore

Voici toutes les principales mises à jour de l’industrie du film sud. Des étoiles comme Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda, Chiranjeevi, Allu Arjun et plus ont fait la une des journaux. Les moulins à potins sont en effervescence qu’il y a quelque chose qui se prépare entre Rashmika Mandana et Vijay Devérakonda et aujourd’hui, un incident a relancé les rumeurs. C’est l’anniversaire de la fille d’Allu Arjun aujourd’hui et le Pushpa l’acteur avait le souhait le plus doux pour son petit. Chiranjeevi a reçu une note du Premier ministre. Faites défiler pour savoir pourquoi et plus de mises à jour.

Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda suscitent des rumeurs de relation

Depuis longtemps, la rumeur court que Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna sont plus que de bons amis. Alors aujourd’hui, ils sont tous les deux revenus sur Instagram et cela a fait parler d’eux. Les stars faisant leur retour sur les réseaux sociaux après une courte pause le même jour ont laissé la curiosité.

Le souhait d’anniversaire d’Allu Arjun pour sa fille Arha

La star de Pushpa, Allu Arjun, a partagé la vidéo la plus mignonne de sa fille Allu Arha pour son anniversaire. Dans la vidéo, le duo père-fille discute de quelque chose en telugu. Les fans sont impressionnés qu’Allu Arha parle si bien la langue.

Découvrez la vidéo d’Allu Arha ci-dessous :

Chiranjeevi répond au Premier ministre Narendra Modi

L’honorable Premier ministre Narendra Modi a profité de son compte Twitter pour souhaiter à Chiranjeevi alors qu’il recevait le prix de la personnalité du cinéma indien de l’année à l’IFFI Goa. En réponse, l’acteur a exprimé sa gratitude et a remercié le Premier ministre pour ses aimables paroles.

Sentez-vous immensément honoré et humilié, Honorable Premier Ministre Sri @Narendra Modi ji. Très reconnaissant pour vos aimables paroles! ?? https://t.co/RImjGfgWIM Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 21 novembre 2022

Rana Daggubati répond à la grossesse de Miheeka Bajaj

Selon les récentes mises à jour, Kanika Kapoor a félicité Rana Daggubati pour avoir embrassé la parentalité. C’est récemment que les rumeurs de grossesse de Miheeka Bajaj sont devenues virales. Mais Rana Daggubati a été choquée et a répondu de façon hilarante à Kanika Kapoor en disant : “Si je vais avoir un bébé, je serai sûre que si tu vas avoir un bébé, tu en seras sûr !”

Adipurush se fait à nouveau troller

Alors que le teaser de HanuMan avec Tejja Sarja était diffusé sur Internet, les internautes sont revenus sur Prabha, Kriti Sanon et Adipurush de Saif Ali Khan. Beaucoup ont fouillé le film en déclarant que HanuMan a un meilleur VFX que celui d’Adipurush.

Le teaser de Hanuman est 100000 batteur qu’Adipurush ?jay shree ram#HanuManTeaser #Adipurush Merci pour ce super teaser @PrasanthVarma monsieur et @tejasajja123 Monsieur? pic.twitter.com/9T3hReXyix rajkanade ?? (@RajKanade09) 21 novembre 2022

SS Rajamouli rencontre le réalisateur de Star Wars JJ Abrams

Aux Governors Awards 2022, le créateur de RRR SS Rajamouli a rencontré le réalisateur de Star Wars JJ Abrams. Il est également l’homme derrière Mission Impossible III. Apparemment, JJ Abrams a fait l’éloge de RRR et a mentionné qu’il était fan du film.

Et la force continue d’être avec #RRRMovie ??? cinéaste hollywoodien @JJAbrams, le réalisateur de Star Wars, Mission Impossible et de nombreux autres films remarquables, a déclaré qu’il était un ???? ??? ?? #???. Content de voir @SSRajamouli le rencontrer aux Governors Awards. pic.twitter.com/U2Jf9BYEGT Film RRR (@RRRMovie) 20 novembre 2022

Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.