Top South Cinema News Today: la cérémonie de pré-mariage de Hansika Motwani-Sohael Katuriya, la date de sortie de Nayanthara Gold a changé et plus encore

Hansika Motwani est prêt à se marier avec son fiancé Sohael Khaturiya et les manigances avant le mariage ont déjà commencé. A part ça des étoiles comme Nayanthara, Naga Chaitanya et bien d’autres ont fait la une des journaux aujourd’hui. Les acteurs et actrices du sud de l’Inde ont acquis une reconnaissance massive dans le fandom et dans toute l’Inde et, par conséquent, tout ce qu’ils font fait la une des journaux. Sans plus tarder, voici les meilleures mises à jour et tendances du monde du cinéma sud. Faites défiler pour tous les potins.

Cérémonie de pré-mariage de Hansika Motwani-Sohael Khaturiya

Alors que la date du mariage de Hansika Motwani et Sohael Khaturiya approche à grands pas, les festivités ont commencé par des prières au Tout-Puissant. Mata Ki Chowki a été organisé où le charmant couple a coordonné sa couleur en rouge. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Nayanthara et Prithviraj Sukumaran La nouvelle date de sortie de ‘s Gold

Selon les derniers rapports, il y a un changement dans la sortie du film Gold avec Nayanthara et Prithviraj Sukumaran. Il devait sortir le 2 décembre, mais maintenant il arrivera sur les écrans un jour plus tôt, c’est-à-dire le 1er décembre.

Naga Chaitanya sort une nouvelle affiche de son film

Après le teaser d’hier, la première affiche du prochain film de Naga Chaitanya est sortie et le titre a également été révélé. Le prochain film de Chay s’appelle Custody. L’affiche le présente dans un avatar féroce entouré de policiers. Sa rumeur GF Sobhita Dhulipala l’a également aimé.

Date de sortie numérique de Kantara

Le film Kantara de Rishabh Shetty a remporté des éloges de tous les coins. Après un grand succès au box-office, le film est sur le point de sortir en OTT. Selon les rapports, le film sortira le 24 novembre sur Amazon Prime.

La bande-annonce de HIT 2 envahit Internet

Adivi Sesh a profité de sa poignée Twitter pour lancer la bande-annonce de son nouveau film Hit 2. Il est rempli de suspense, d’action, de frisson et de drame. Les fans sont déjà amoureux de l’avatar de flic. Regarde.

