Top South Cinema News: Naga Chaitanya a l’air féroce dans NC22, Ala Vaikunthapurramuloo reprend les tendances après la sortie du teaser de Shehzada et plus encore

L’industrie cinématographique du sud de l’Inde est en plein essor et comment. Les films se portent à merveille au box-office. Des films à succès récents comme Ponniyin Selvan I, RRR, KGF 2 et plus en sont le meilleur exemple. Eh bien, voici toutes les grandes mises à jour du sud. Le premier regard de Naga ChaitanyaLe prochain film de a été diffusé sur Internet et les fans sont impressionnés. Allu Arjun et Ala Vaikunthapurramuloo tendance sur Twitter comme le teaser de Kartik AaryanLe film réalisé par Shehzada est sorti le jour de son anniversaire. Lisez la suite pour plus de scoop.

Naga Chaitanya semble féroce dans NC22

Après Thank You, Naga Chaitanya se prépare pour son prochain film NC22. La première affiche du film a été publiée aujourd’hui par les réalisateurs et le regard féroce de Naga Chaitanya a laissé ses fans très impressionnés.

Ala Vaikunthapurramuloo d’Allu Arjun est à la mode

Le jour de l’anniversaire de Kartik Aaryan, les créateurs de Shehzada ont publié le premier teaser du film. C’est le remake hindi du film à succès d’Allu Arjun, Ala Vaikunthapurramuloo. Les internautes comparent les deux stars et ils ne semblent pas très satisfaits de Shehzada.

Yaar Kam se kam naam toh badal dete. Bantou salut rakh diya #Shehzada moi. ??#KartikAaryan #AlaVaikunthapurramuloo #AlluArjun ? Maintenant, Shehzada regarde scène par scène une copie d’AVP. Zyada se zyaada bas climax mei halka sa change hoga ? pic.twitter.com/NyZWunvWvu Nakul Mahajan (@nakul__mahajan) 22 novembre 2022

La photo transformée de Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda devient virale

Les rumeurs selon lesquelles Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda seraient en couple existent depuis longtemps. Aujourd’hui, les fans ont pris une longueur d’avance et une photo de mariage transformée des deux est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’écrivain de Kollywood Aaroor Dass est décédé

Le scénariste bien connu de Kollywood, Aaroor Dass, a rendu son dernier souffle à l’âge de 91 ans. Kamal Haasan s’est servi de son compte Twitter pour pleurer sa mort.

; , , . . Kamal Haasan (@ikamalhaasan) 21 novembre 2022

RRR 2 grosse mise à jour

Le film RRR de SS Rajamouli avec Jr NTR et Ram Charan a été un grand succès. Et maintenant, il semble que nous aurons bientôt une suite. L’écrivain KV Vijayendra Prasad aurait déclaré avoir déchiffré la “prémisse” de la suite. Peut-on s’attendre à une annonce prochainement ? Doigts croisés.