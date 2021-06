Top Seeds, tirage complet, streaming en direct et tout ce que vous devez savoir

Le monde du tennis a été ébranlé lorsque le All England Club a annoncé le 1er avril 2020 que Wimbledon serait annulé en raison de la pandémie de coronavirus – la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il a été annulé pour une raison quelconque.

Le plus ancien tournoi de tennis du Grand Chelem met fin à une absence de deux ans lundi, avec une participation de 50% au départ et un court central complet de 15 000 autorisés pour les finales en simple les 10 et 11 juillet, les derniers signaux indiquent que les choses se rapprochent de la normale. .

Le champion en titre Novak Djokovic essaie d’égaler Rafael Nadal (qui ne sera pas là) et Federer (qui sera, lors de son dernier Chelem avant d’avoir 40 ans le 8 août) à 20 championnats majeurs, le plus pour un homme. Djokovic espère également ajouter à ses titres de 2021 à l’Open d’Australie et à l’Open de France pour prolonger sa candidature pour le premier Grand Chelem d’une année civile par un homme depuis 1969.

Serena Williams, à 39 ans, cherche son 24e trophée en simple pour égaler la marque de tous les temps après avoir perdu lors des finales de Wimbledon 2018 et 2019. Coco Gauff, maintenant âgée de 17 ans, revient sur le site de sa grande percée à 15 ans.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Wimbledon :

Qui sont les têtes de série de WIMBLEDON 2021 ?

Simple messieurs : Novak Djokovic (1), Daniil Medvedev (2), Stefanos Tsitsipas (3), Dominic Thiem (4), Alexander Zverev (5), Andrey Rublev (6), Roger Federer (7), Matteo Berrettini (8), Roberto Bautista Agut (9), Diego Schwartzman (10)

Simple Femmes : Ashleigh Barty (1), Aryna Sabalenka (2), Elina Svitolina (3), Sofia Kenin (4), Bianca Andreescu (5), Serena Williams (6), Iga Swiatek (7), Karolina Pliskova (8), Belinda Bencic (9), Petra Kvitova (10)

Quand commence WIMBLEDON 2021 et quel est le programme ?

Les éliminatoires de Wimbledon ont commencé le 22 juin, le tournoi proprement dit commençant le 28 juin. La finale du simple dames devrait se jouer le 10 juillet, tandis que la finale du simple messieurs aura lieu le lendemain, le 11 juillet, au All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Où regarder WIMBLEDON 2021 à la télévision et en direct en ligne en Inde ?

Wimbledon sera disponible en direct à la télévision sur les chaînes SD et HD Star Sports Select 1 et Star Sports Select 2, tandis que le tournoi pourra être diffusé en direct sur Disney + Hotstar en Inde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici