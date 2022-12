Top Republican révèle sa “priorité numéro un”

Le chef de la minorité au Sénat a déclaré qu’armer Kiev pour “vaincre” la Russie était en tête de l’agenda de “la plupart des républicains”

La priorité absolue des États-Unis devrait être de financer et d’armer l’Ukraine afin qu’elle puisse battre la Russie sur le champ de bataille, a déclaré mardi à la presse le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, avant la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky.

“S’assurer que le ministère de la Défense peut faire face aux menaces majeures venant de Russie et de Chine, aider les Ukrainiens à vaincre les Russes, c’est la priorité numéro un des États-Unis en ce moment, selon la plupart des républicains“, a déclaré McConnell lors de la conférence de presse.

La déclaration du républicain est intervenue alors qu’il promettait son soutien à un projet de loi de dépenses omnibus massif, publié aux petites heures du mardi matin à la veille de la fermeture du gouvernement. Le paquet comprend 45 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, dont 9 milliards de dollars d’aide à la sécurité, portant le montant total promis par Washington à Kiev à plus de 95,7 milliards de dollars.



Cependant, tout le monde dans le parti de McConnell n’était pas satisfait de ses priorités. La représentante Marjorie Taylor-Greene (R-Géorgie) a dénoncé les dernières largesses comme «absurde», exhortant le sénateur à «Mettez l’Amérique d’abord !!!» tout en suggérant à ses collègues républicains d’appeler et «dites-lui ce que vous pensez de l’Omnimonste de près de 2 000 milliards de dollarsr » – une référence au projet de loi de 4 155 pages. Plusieurs autres membres du Congrès républicains ont fait valoir que la crise à la frontière sud des États-Unis, qui a vu un nombre record de migrants illégaux traverser cette année, devrait être numéro un sur la liste des priorités du parti.

Le représentant du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), qui a promis de ne plus « chèque en blanc » à l’Ukraine si les républicains reprenaient la Chambre des représentants, s’est également prononcé contre le projet de loi omnibus. Il a averti McConnell que toute législation qu’il présenterait serait «mort à l’arrivée” au cours du prochain mandat du Congrès si le sénateur soutenait le paquet, ce que le sénateur du Kentucky Rand Paul de McConnell a condamné comme “1,7 billion de dollars de dettes dangereuses.”

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a rencontré mercredi son homologue américain Joe Biden, sa première visite d’Etat depuis le début de l’opération militaire russe en février, et devrait s’adresser au Congrès plus tard dans la journée. Le président américain a profité de l’occasion pour annoncer une aide militaire supplémentaire de 1,8 milliard de dollars à Kiev en plus du projet de loi omnibus, y compris les systèmes de missiles Patriot qu’il réclame depuis des mois.

La Russie a averti à plusieurs reprises les États-Unis et ses alliés que les livraisons d’armes de plus en plus modernes et à longue portée pourraient conduire à une confrontation directe entre Moscou et l’OTAN, et a accusé l’Occident de prolonger le conflit et de causer des morts inutiles en Ukraine.