Top Mountie, conseiller en renseignement du PM témoignant cette semaine avant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence

Le chef de la GRC et le conseiller à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre témoigneront cette semaine devant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence.

La Commission d’urgence de l’ordre public a été créée pour déterminer si le gouvernement fédéral était justifié dans sa décision d’invoquer, pour la toute première fois, la loi sur les urgences – qu’il a utilisée pour donner à la police des pouvoirs extraordinaires pour briser les manifestations de l’hiver dernier contre les restrictions en cas de pandémie.

Jusqu’à présent, la commission a entendu le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario, des responsables municipaux et provinciaux et certains des organisateurs de la manifestation eux-mêmes.

Cette semaine, la commission commencera à entendre des fonctionnaires fédéraux.

Lundi, la commission entendra deux fonctionnaires qui ont occupé des postes de haut niveau au ministère fédéral de la Sécurité publique lors de la manifestation du convoi de l’hiver dernier, qui a paralysé certaines parties du centre-ville d’Ottawa pendant près de trois semaines.

Rob Stewart était sous-ministre tandis que Dominic Rochon était sous-ministre adjoint principal du secteur de la sécurité nationale et de la cybersécurité du ministère.

La commissaire de la GRC Brenda Lucki regarde pendant les célébrations de la fête du Canada à Ottawa le vendredi 1er juillet 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Ils seront suivis de Cindy Termorshuizen, sous-ministre adjointe à Affaires mondiales Canada, et de Joe Comartin, ancien consul général du Canada à Detroit, qui devraient réfléchir à la façon dont les manifestations ont affecté les relations internationales du Canada.

À l’extérieur d’Ottawa, des manifestants contre les restrictions liées à la COVID-19 ont également bloqué l’accès au poste frontalier de Coutts, en Alberta. et a bloqué le pont Ambassador, deux routes commerciales vitales entre le Canada et les États-Unis

Plus tard dans la semaine, la commission entendra la commissaire de la GRC Brenda Lucki et d’autres gendarmes.

Certains des textes de Lucki avec son homologue de la Police provinciale de l’Ontario ont déjà été présentés à la commission.

Elle a écrit que le gouvernement fédéral perdait déjà confiance dans la police d’Ottawa une semaine seulement après le début des manifestations.

“Entre vous et moi seulement, (le gouvernement du Canada) perd (ou) a perdu confiance dans le SPO, nous devons passer à une action (ou) à l’application de la loi en toute sécurité”, a envoyé Lucki au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique.

“Parce que s’ils respectent la Loi sur les mesures d’urgence, vous ou (moi) pourriez être amené à prendre du plomb, pas quelque chose que je veux.”

Jody Thomas, conseiller à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre, arrive à l’édifice de l’Ouest sur la Colline du Parlement à Ottawa le mardi 10 mai 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le sous-commissaire Curtis Zablocki (le meilleur gendarme de l’Alberta), le chef de la police fédérale de la GRC Michael Duheme et l’ancien chef de l’Agence des services frontaliers du Canada John Ossowski figurent également sur la liste des témoins.

Au cours de son avant-dernière semaine, la commission entendra également Jody Thomas, conseillère en matière de renseignement pour la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau, qui a publiquement défendu la décision d’utiliser la loi.

Elle a déclaré lors d’une conférence sur la sécurité et la défense le 10 mars que les manifestants étaient “retranchés” et “il ne fait aucun doute [they] est venu renverser le gouvernement.

Afin de déclarer une urgence d’ordre public, la Loi sur les mesures d’urgence exige qu’il y ait « une urgence résultant de menaces à la sécurité du Canada qui sont si graves qu’elles constituent une urgence nationale ».

Les témoins qui complètent la semaine incluent:

Michael Keenan, sous-ministre à Transports Canada.

Christian Dea, économiste en chef à Transports Canada.

Michael Sabia, sous-ministre au ministère des Finances Canada.

Rhys Mendes, sous-ministre adjoint au ministère des Finances Canada.

Isabelle Jacques, sous-ministre adjointe au ministère des Finances Canada.

Jacquie Bogden, secrétaire adjointe du cabinet sur la préparation aux situations d’urgence et la récupération COVID.

Janice Charette, greffière du Conseil privé.

Nathalie Drouin, greffière adjointe du Conseil privé

La commission termine l’audition des témoins le 25 novembre.

Le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, le ministre de la Protection civile Bill Blair et le premier ministre Trudeau témoigneront tous la semaine dernière.