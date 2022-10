Top jouets 2022 : la liste des meilleurs jouets Toys ‘R’ Us de cette année

La saison des fêtes n’est officiellement qu’à quelques pages du calendrier, et bien que la préparation et la planification avant la plus merveilleuse période de l’année puissent être fastidieuses, Toys “R” Us a fourni une liste d’articles chauds cette année pour aider les acheteurs de cadeaux de vacances.

La société de vente au détail de jouets, de vêtements et de produits pour bébés a publié une liste des meilleurs jouets pour 2022, mettant en évidence une liste organisée de leurs meilleures idées de cadeaux pour les enfants.

D’une maison de jeu sur le thème d’Encanto (Disney) à un ensemble de pistes Hot Wheels Mario Kart Rainbow Road, il existe une variété d’options à choisir pour la saison des cadeaux.

Certains des jouets sont vendus exclusivement par Toys “R” Us, comme le jeu de voitures à sous LiteHawk Highway Patrol et le train de marchandises LEGO City, et d’autres. Les jouets seront disponibles en magasin et en ligne tout au long des mois d’octobre et de novembre.



Les meilleurs jouets de 2022 :

Hot Wheels Mario Kart Route arc-en-ciel

Imaginext Jurassic World Mega Stomp et Rumble Giga Dino

Play-Doh Kitchen Creations Ensemble de jeu de café coloré

Arc motorisé Nerf Minecraft Sabrewing

Chaudron Magic Mixies – Arc-en-ciel

Ensemble de jeu Bluey 4WD et camping-car

Arène de combat Akedo S3

Encanto Magical Casa Madrigal

LOL Surprise Shine On Salon et Spa

Ensemble de voitures à sous LiteHawk Highway Patrol

Le train de marchandises LEGO® City

ZURU Rainbocorn Rescue Surprise