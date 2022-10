Top Hollywood News Weekly Rewind: Zayn Malik ne suit pas Gigi Hadid, Johnny Depp amoureux de l’avocate Joelle Rich et plus

De Zayn Malik ne plus suivre Gigi Hadid et Johnny Depp trouver un nouvel amour pour Kim Kardashian soeur honteuse Khloe kardashian, BTS ARMÉE rendant un riche hommage à la renommée de Coolio of Gangsta’s Paradise et bien plus encore, il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé cette semaine dans Hollywood. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au Rembobinage hebdomadaire de Hollywood News… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes de Hollywood qui ont réussi à l’actualité hollywoodienne tendance de la semaine.

Alors, sans plus tarder, voici le Rembobinage hebdomadaire de Hollywood News…

Kim Kardashian fait honte à sa soeur Khloe Kardashian

Kim Kardashian est de retour, suscitant la controverse et suscitant la colère des internautes grâce à ses récentes déclarations sur les sœurs Khloe Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner, où elle a fait honte à la première et a dénoncé les deux dernières, dans le dernier épisode de The Les Kardashian.

Leonardo DiCaprio prend vraiment au sérieux Gigi Hadid

Leonardo DiCaprio a récemment visité la Fashion Week de Milan, alors qu’il n’est normalement pas connu pour être vu lors de tels événements, pour accompagner sa flamme actuelle selon la rumeur, Gigi Hadidsur sa mission de travail.

Johnny Depp trouve un nouvel amour avec un avocat

Johnny Depp sort avec un avocat mais ce n’est pas Camille Vasquez qui l’a représenté dans une affaire de diffamation contre Amber Heard. Son nom est Joelle Rich, qui l’avait représenté plus tôt dans le procès en diffamation au Royaume-Uni.

Kayne West compare Kim Kardashian à la reine Elizabeth II

De nombreux internautes voulaient savoir à quel point des célébrités comme Kanye West et Kim Kardashian pouvaient devenir narcissiques tandis que d’autres étaient curieux de savoir quand le rappeur recevrait enfin le message que son ex-femme avait clairement évolué.

BTS ARMY rend un riche hommage à la renommée de Coolio of Gangsta’s Paradise

Fans de BTS s’est rendu sur les réseaux sociaux avec enthousiasme pour publier des messages de condoléances et se souvenir avec émotion Le paradis des gangsters rappeur Coolio alors qu’il rendait son dernier souffle à l’âge de 59 ans.

Zayn Malik ne suit plus Gigi Hadid

Zayn Malik ne suit plus Gigi Hadid sur Instagram après la diffusion de sa relation avec Leonardo DiCaprio. L’ex-couple était sorti ensemble pendant 6 ans et partageait une fille de 2 ans, Khai.

