Top Hollywood News Weekly Rewind: scandale de tricherie d’Adam Levine, Johnny Depp sort avec un avocat, les photos divulguées de Jennie Kim de BLACKPINK et plus encore

Le chanteur américain Adam Levine fait face à une immense critique sur les réseaux sociaux pour avoir trompé sa femme enceinte, Behati Prinsloo. D’un autre côté, les nouvelles disent que Johnny Depp sort avec une avocate basée au Royaume-Uni, Joelle Rich. Les rumeurs de rencontres entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ont gagné en importance. Voici un point bas…

Le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, dans un scandale d’infidélité

Dans une tournure des événements choquante, le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, a été impliqué dans un scandale de tricherie avec un mannequin Sumner Stroh. Le modèle Instagram a révélé qu’il lui avait envoyé des messages sur les DM et qu’ils avaient eu une rencontre coquette. Elle a également dit qu’il lui avait demandé s’il était d’accord s’il nommait son troisième enfant après elle. Behati Prinsloo, mannequin de Victoria’s Secret, est enceinte de leur troisième enfant. Adam Levine a nié avoir eu une liaison, mais a déclaré que certaines de ses actions étaient regrettables. Il a dit que sa famille passe avant tout.

Johnny Depp sort avec l’avocate basée au Royaume-Uni Joelle Rich

Selon Page Six, Johnny Depp voit l’avocate basée au Royaume-Uni Joelle Rich. Il semble qu’elle l’ait représenté dans l’affaire de diffamation au Royaume-Uni. La superstar a gardé son affaire silencieuse pendant très longtemps. La dame en question est séparée de son mari mais pas encore divorcée. On dit que Johnny Depp et sa chimie sont hors des charts.

Enrique Iglesias embrasse passionnément un fan à Las Vegas

Les médias sociaux ont été secoués lorsqu’une vidéo d’Enrique Iglesias embrassant passionnément un fan après son concert à Las Vegas est devenue virale. La dame ravie a répondu avec la même ferveur.

Mohamed, le père de Gigi Hadid, dans Leonardo DiCaprio

Le père du mannequin Gigi Hadid, Mohamed, a déclaré à un tabloïd hollywoodien qu’il ne pensait pas que Leonardo DiCaprio et sa fille sortaient ensemble. Il a dit qu’ils étaient amis depuis un moment maintenant. Il a également dit qu’il avait rencontré DiCaprio à St Tropez et qu’il était un homme très bien.

La rappeuse BLACKPINK Jennie Kim a divulgué des photos

Les fans de BLACKPINK étaient furieux lorsque certaines photos privées présumées de Jennie Kim ont été divulguées. L’un d’eux était apparemment une photo de baignoire. Avec la poignée Gurumiharibo qui fuit des photos, les fans veulent que les agences agissent au plus vite.

La collaboration du rappeur-danseur BTS J-Hope avec Crush Rush Hour est un succès

Le rappeur et danseur BTS J-Hope et la nouvelle chanson de CRUSH, Rush Hour, est un succès. Le numéro est la troisième chanson de Jung Hoseok à atteindre le nombre maximum de numéros un sur iTunes dans le monde.

