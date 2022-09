Top Hollywood News Weekly Rewind: Leonardo DiCaprio-Camila Morrone split, BTS V-Jennie ‘leaked pics’ saga, la victoire de Blackpink et plus

La grande nouvelle de la semaine est le fait que la star du Titanic Leonardo Di Caprio et la petite amie modèle Camila Morrone ne sont plus ensemble. Les prétendues photos divulguées du membre du BTS Kim Taehyung avec Jennie Kim de Blackpink font la une des journaux partout. Découvrez les principales actualités de la semaine…

Leonardo DiCaprio et Camila Morrone se séparent

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle, des sources ont déclaré au magazine People que la star du Titanic, Leonardo DiCaprio, s’est séparée de sa petite amie Camila Morrone. La superstar aurait mis fin à l’affaire quelques jours après avoir eu 25 ans. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2018 et étaient assez sérieux l’un envers l’autre. Il semble que Leo l’ait également présentée à sa famille. Les médias sociaux ne regorgent pas de mèmes sur la façon dont Leonardo DiCaprio ne sort pas avec des femmes de plus de 25 ans. Camila Morrone est un mannequin célèbre.

BTS V alias Kim Taehyung et Jennie Kim de Blackpink ont ​​divulgué la saga des photos qui se poursuit

BTS ARMY et le fandom Blinks de Blackpink sont maintenant super stressés et en colère. Le responsable du compte Gurumiharibo a déclaré qu’il ne publierait plus de photos, mais maintenant de nouvelles photos divulguées du couple présumé font surface. En attendant, les gens pensent que les superstars de la musique pourraient effectivement sortir ensemble étant donné leur silence à propos de tout ce scénario. Les fans écrivent à plusieurs reprises à YG Entertainment et Big Hit Music pour protéger la vie privée des deux célébrités impliquées. Pendant ce temps, le père de Kim Taehyung a remporté un prix au nom de son fils.

Victoire de Blackpink et Lisa aux MTV VMA 2022

La chanson énergique de Lisa Lalisa a remporté le prix de la meilleure K-Pop aux MTV VMA 2022 en battant BTS, Stray Kids, Ateez et Seventeen. C’était sa première victoire. Le groupe a également remporté la meilleure performance métaverse dans PUBG Mobile. Les autres grands gagnants étaient Lizzo, Taylor Swift, Jack Harlow, Anitta lors d’une soirée qui a vu des performances de Nicki Minaj et d’autres.

Chris Rock nie la possibilité d’accueillir les Oscars 2023

Chris Rock révèle qu’on lui a offert une chance d’accueillir les Oscars 2023 mais qu’il a décidé de ne pas le faire. Il a dit qu’il se sentait toujours hanté par l’incident de la gifle de Will Smith et a comparé la scène à une scène de crime. L’humoriste n’a pas accepté les excuses de l’acteur de King Richard.

BTS Jungkook fête ses 25 ans

Le maknae de BTS Jeon Jungkook a eu 25 ans. Il est venu tard le soir pour passer du temps avec les ARMYs. Jungkook a révélé que son corps ne réagissait pas bien au gluten mais qu’il ne pouvait pas abandonner ses ramen préférés. Jin et Jimin ont fait des apparitions dans son VLive.

Britney Spears prévoit un grand retour avec Elton John

Après son mariage avec Sam Asghari, Britney Spears est rajeunie. Le chanteur Hold Me Closer avec Elton John a reçu une bonne réponse. Elle a dit qu’elle avait envie de se remettre à la musique et qu’elle prévoyait un gros clip vidéo avec le chanteur britannique pour la chanson.