Cela a été une semaine pleine de nouvelles d’Hollywood. Le plus triste est le décès de la reine Elizabeth II. Elle est décédée à 96 ans. En parlant de BTS, les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie de Blackpink se renforcent de jour en jour. La mort de la reine d’Angleterre a de nouveau refait surface les théories de la réincarnation de Jungkook et de la princesse Diana. Découvrez les principales évolutions…

La reine Elizabeth II est décédée à 96 ans

L’ensemble du Royaume-Uni est en deuil. La reine Elizabeth II est décédée. Elle est décédée à Balmoral à l’âge de 96 ans. Le prince Charles lui a succédé sur le trône. Le prince Harry est venu assister aux funérailles de sa grand-mère mais Meghan Markle était portée disparue. Elle sera inhumée aux côtés de son mari, le prince Phillip. La reine Elizabeth était aimée de nombreuses personnes à travers le monde.

Lire la suite: La reine Elizabeth II est décédée: une photo rare avec Kamal Haasan des ensembles de Marudhanayagam devient virale

Harry Styles-Chris Pine spit gate à la projection de Don’t Worry Darling Venice

Harry Styles et Chris Pine ont fait l’actualité et comment, avec la petite amie de l’ancien et réalisatrice de Don’t Worry Darling Olivia Wilde. Il y a une vidéo de Harry Styles qui aurait craché sur Chris Pine qui est devenue virale et comment. Les acteurs et l’équipe étaient présents pour la première au Festival du film de Venise. Mais le représentant de Pine a complètement rejeté ce que les gens ont insinué après avoir vu la vidéo. Ils ont dit que c’était complètement faux. Harry Styles en a également plaisanté lors du concert du Madison Square Garden. De plus, on dit qu’Olivia Wilde et Harry Styles sont très proches.

BTS V alias Kim Taehyung et Blackpink Jennie ont confirmé leur relation

Depuis deux semaines, des photos divulguées du membre du BTS Kim Taehyung alias V et Blackpink Jennie font le tour des réseaux sociaux. Tous les deux étaient à New York ces derniers temps. Maintenant, les fans ont commencé à spéculer sur le fait qu’ils auraient pu passer du temps ensemble compte tenu de l’arrière-plan correspondant de leurs photos. Selon les médias coréens, YG Entertainment et HYBE ont été ambigus à ce sujet, le premier affirmant qu’il ne peut rien confirmer concernant leur vie privée. Cela a en quelque sorte réaffirmé les commérages.

Lire la suite: BTS: Les dernières photos de Kim Taehyung alias V de New York alimentent les rumeurs de rencontres avec Jennie de BLACKPINK; les internautes pensent qu’ils étaient ensemble

La star de Squid Game Lee Jung-Jae remporte le premier grand projet américain

L’acteur de Squid Game Lee Jung-jae a mis en sac son premier grand projet américain. C’est The Acolyte qui fait partie de la série emblématique Star Wars. Il a été signé avec Creative Artists Agency en février 2022. C’est une grande nouvelle pour tous les fans de la superstar coréenne.

Lire la suite: Trending Hollywood News Today: La star de Squid Game Lee Jung-jae sera la tête d’affiche de la série Star Wars The Acolyte, la projection de Blonde laisse Ana De Armas en larmes et plus encore

Kanye West fulmine contre Kim Kardashian et Kris Jenner

Kanye West a poursuivi sa diatribe contre Kris Jenner en disant qu’elle avait laissé ses enfants faire Playboy. Il a qualifié Hollywood de bordel géant. Kanye West a déclaré que la pornographie avait détruit sa famille. Kim Kardashian a dû lui dire d’arrêter.

Lire la suite: Kim Kardashian dit à l’ex de Kanye West de ‘STOP’ après avoir fulminé que sa mère Kris Jenner obligera ses enfants à faire du playboy et prétend que p*rn a DÉTRUITE leur famille

Le bureau de PSY à Séoul perquisitionné après la mort d’un travailleur

Le bureau du hitmaker de Gangnam Style PSY à Séoul a été perquisitionné après la mort d’un ouvrier mongol lors de son concert Summer Swag. Les fonctionnaires du ministère du Travail coréen ont fait une descente dans les locaux.