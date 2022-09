Les stars d’Hollywood font toujours la une des journaux. Aujourd’hui, BTS étoile Jungkook, Justin Bieber et femme Hailey Baldwin, Leonardo DiCaprio–Gigi Hadid et d’autres se sont avérés être les vedettes de l’actualité du jour. Jungkook, membre du BTS, a attiré l’attention car il y a des chances qu’il soit nominé pour Grammy Awards 2023. La prétendue histoire d’amour de Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid a laissé tout le monde accroché. Justin Biber et sa femme Hailey Baldwin ont célébré leur quatrième anniversaire de mariage. Lisez la suite pour obtenir une dope complète sur tout!

BTS et Jungkook ont ​​des chances d’être nominés aux Grammy Awards 2023

Le boys band coréen BTS n’a pas pu remporter de Grammy Award ces deux dernières années, mais 2023 pourrait être différent. Selon Gold Derby, la collaboration entre BTS et Coldplay, My Universe, a des chances d’être nominée dans la performance du meilleur duo pop. Même Jungkook et Charlie Puth peuvent être nominés.

Justin Bieber et Hailey Baldwin fêtent 4 ans de complicité

À l’occasion de leur 4e anniversaire de mariage, Justin Bieber et Hailey Baldwin ont profité de leurs pseudos respectifs sur les réseaux sociaux pour publier de jolis messages l’un sur l’autre. Leurs photos candides sont le point culminant.

L’histoire d’amour présumée de Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid

Il semble que l’histoire d’amour de Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid vient d’être confirmée alors que la photo des deux se mettant à l’aise est arrivée sur Internet. Comme le rapporte HollywoodLife.com, les photos provenant de l’afterparty de la Fashion Week de New York montrent Leo et Gigi en pleine conversation.

La bande-annonce de Babylon laisse tout le monde impressionné

Brad Pitt et Margot Robbie se sont à nouveau réunis pour Babylon. La bande-annonce est sortie et nous ramène à Hollywood dans les années 1920. Les fans sont super excités pour celui-ci.

Découvrez la bande-annonce de Brad Pitt – La Babylone de Margot Robbie ici :

Ryan Reynolds subit une coloscopie

Dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube de l’acteur de Deadpool Ryan Reynold, on peut le voir interagir avec son médecin pendant que sa procédure de coloscopie est filmée à la caméra. La procédure a été décrite comme “qui sauve des vies” et l’acteur dit qu’ils ont également trouvé un “polype extrêmement subtil”.