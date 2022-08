Top Gun: Maverick Review: Smash Hit Tom Cruise Sequel se dirige vers le numérique

Bienvenue dans la zone dangereuse. Vous ne pensez peut-être pas avoir besoin d’une suite au film le plus des années 80, mais Top Gun : Maverick est bien plus divertissant qu’il n’a le droit de l’être. Top Gun 2 relance l’action aérienne palpitante du film original, le drame contagieux des personnages et le fétichisme militaire sans trop réfléchir dans un spectacle gagnant d’évasion cinématographique.

Plus de 35 ans se sont écoulés depuis la sortie du premier Top Gun, dans lequel Tom Croisière a employé son sourire le plus large en tant qu’aviateur de la marine américaine avec un point à prouver et un plaisir enfantin à jouer avec des jouets à grande vitesse (qui se trouvent être construits pour tuer des gens, mais peu importe). La suite a fracassé plus d’un milliard de dollars dans les salles et se dirige vers le numérique le 23 août, suivi de 4K, Blu-ray et DVD le 1er novembre (c’est le cadeau de Noël de votre père trié).

Cruise aurait résisté à une suite pendant des décennies, mais il s’avère que si vous attendez assez longtemps, une histoire se présente. Il retourne dans le cockpit en tant que Pete “Maverick” Mitchell, ressentant toujours le besoin de vitesse, peu importe ce que disent les hauts gradés. Et maintenant, suffisamment de temps s’est écoulé depuis la mort de son copilote Goose dans le film original pour que le fils de Goose soit un homme adulte.

Joué par Miles Teller, le fils est une puce de la vieille cale, volant avec la Marine sous l’indicatif Rooster. Lorsque Maverick est appelé pour former la prochaine génération d’enfants arrogants pour une mission suicide Dambusters-meets-Death-Star, le duo est bloqué sur un parcours d’interception. “Et c’est parti”, observe avec ironie un personnage à propos des bouffonneries anti-autoritaires de Maverick, mais il pourrait parler de la recréation complète des frissons brillants du film original.

À partir du moment où vous entendez le tintement immédiatement reconnaissable de la cloche de synthé dans l’hymne émouvant de Top Gun d’Harold Faltermeyer, c’est comme si les 30 dernières années ne s’étaient jamais produites. Le générique d’ouverture décrit Maverick, comme l’original, comme une production de Don Simpson / Jerry Bruckheimer, même si Simpson est décédé en 1996. La légende du texte d’ouverture expliquant le concept de l’US Navy’s Fighter Weapons School utilise le même libellé que le premier film. Et tout au long, directeur Joseph Kosinski et le directeur de la photographie Claudio Miranda recréent fidèlement le style cinématographique de feu Tony Scott, d’un poste de pilotage animé rétroéclairé à des silhouettes droites comme des baguettes disposées dans un hangar. Cette nouvelle version commence même par vous plonger dans le chaos contrôlé d’un poste de pilotage de porte-avions avec une recréation plan par plan de l’intro emblématique du premier film (probablement).

Cette séquence de poste de pilotage n’a aucun lien avec ce qui vient après, mais c’est toujours une très bonne introduction, vous plongeant instantanément dans la sensation familière d’un film que vous avez peut-être vu plusieurs fois ou que vous n’avez peut-être pas vu depuis des années. Plus important encore, il se sent réel, le film présentant son stand depuis le tout début : il s’agit de choses réelles, comme des avions de chasse et des voiliers et de véritables cascades à l’ancienne, pas de trucs faux comme des drones et des téléphones et des spectacles générés par ordinateur. Le marketing fait grand cas de la façon dont les acteurs sont vraiment montés dans les avions, et bien qu’il y ait sans aucun doute une tonne de CGI invisibles — comme dans tous les films, que vous le remarquiez ou non — presque tous les coups au moins se sent comme si c’était fait pour de vrai. Contrairement aux superproductions récentes (ahem, les films Marvel) qui vous éloignent de l’action avec des angles de caméra clairement impossibles et des effets CG exagérés, Top Gun : Maverick utilise le langage visuel de l’original, la caméra coincée de manière claustrophobe dans un cockpit ou tremblant alors qu’il a du mal à suivre un jet hurlant passé.

Établir ce lien explicite avec un film aussi apprécié est bien sûr un risque. Le premier film regorgeait de moments et de citations emblématiques, et la suite ne fait guère plus que réorganiser les avions sur le pont d’envol. Pourtant, c’est assez restreint avec les slogans et les rappels. Oui, la veste en cuir et la moto de Maverick ont ​​leur propre thème. Mais les avions de chasse et les porte-avions fournis par la marine américaine ne sont pas les seules armes redoutables déployées par la suite : le meilleur canon de l’arsenal Top Gun est le charisme toujours explosif de Cruise.

Alors que le film pousse à nouveau la crédulité avec sa déification de Maverick et ses capacités de vol divines, l’arme secrète de Cruise est toujours sa volonté de paraître idiot. Ainsi, l’action exagérée est équilibrée avec un humour attrayant et même un peu pathétique dans la relation de Cruise avec les jeunes voyageurs et sa romance ravivée avec un propriétaire de bar. Elle est jouée par Jennifer Connelly, une autre star qui s’est élevée dans les années 1980 (découvrez qui chante sur le juke-box lorsqu’elle se présente pour la première fois). Avec Connelly comme son ancienne flamme et Teller comme son fils de substitution, le Maverick vieillissant de Cruise fournit juste assez de cœur pour faire avancer les choses alors qu’il se débat avec la perspective de garder les pieds sur terre en permanence. Une scène douce-amère réunissant Cruise avec la co-star du film original, un Val Kilmer malade, est également un moment touchant et étonnamment drôle.

Il ne fait aucun doute qu’une grande partie de l’histoire est une rediffusion de l’original. Par exemple, Cruise prend le rôle de Kelly McGillis, juste pour le plaisir. Mais d’une manière ou d’une autre, malgré le fait que tout soit orienté vers une mission de vie ou de mort, les enjeux ne semblent pas aussi immédiats que la première fois. Le film original était alimenté par le sentiment que Maverick était véritablement dangereux pour les gens qui l’entouraient, mais ce nouveau modèle ne capture pas la même fuite en avant dans la zone de danger. En partie parce que les jeunes mannequins ressemblent plus à des mannequins qu’à des guerriers. Mais le principal problème est que la mission est si improbablement spécifique aux besoins de l’intrigue. La force G de la bêtise narrative commencera à écraser votre cerveau, en particulier lorsqu’une torsion tardive déclenche les postcombustion et les jets dans une absurdité qui pourrait vous inciter à vous éjecter.

Il y a certainement des raisons de ne pas aimer un film comme celui-ci, que ce soit la vie personnelle de Cruise ou l’attitude inconditionnelle du film envers la guerre. Matthew Modine et Bryan Adams faisaient partie des stars des années 80 qui ont refusé de participer à l’original en raison de son ton chauvin, qui était une réaffirmation post-vietnamienne de la puissance militaire (et masculine) américaine. Même Cruise a esquivé une suite parce qu’il ne voulait pas glorifier la guerre. Curieusement, Top Gun: Maverick est si exsangue et sans ambiguïté qu’il ressemble à peine à un film de guerre. C’est juste des garçons avec des jouets.

Il y a une vague intrigue secondaire sur le cou de crayon de Jon Hamm dans la tour en veillant à ce que les pilotes terminent la mission et pas tellement à leur retour vivant, mais cela ne fait que rendre le mépris explicite du film pour les drones de combat sans pilote quelque peu déroutant. En fait, une suite beaucoup plus vraie de Top Gun a été réalisée il y a quelques années: Good Kill, dans laquelle Ethan Hawke joue un pilote de chasse Cruise-esque exilé au service de drones, perdant la tête dans une boîte en métal dans le désert de Las Vegas alors qu’il appuie sur un bouton et tue des civils à des milliers de kilomètres.

Top Gun : Maverick, quant à lui, ne nous dit même pas contre qui Tom se bat. Il y a un adversaire anonyme et sans visage, des bogeys et des boogeymen au casque noir, dépouillés de souveraineté ou même d’humanité. L’ennemi éternel, quelque part là-bas, faisant des choses vaguement définies qui sonnent mal et qui doivent être détruites par des missiles, des hélicoptères et des porte-avions. Vos impôts au travail.

Mais qui s’en soucie ? Ce n’est pas sauver le soldat Ryan, c’est Top Gun. Ne demandez pas pour qui sonne la cloche du synthé, car la cloche du synthé sonne pour tous ceux qui aiment un grand film d’action pop-corn aussi agréable que ridicule. Top Gun : Maverick est génial. Le film continue d’insister sur le fait qu’il s’agit du dernier message de Maverick, mais cette centrale de film d’action raffinée est une façon amusante de voler vers le coucher du soleil.

