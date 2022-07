‘Top Gun: Maverick’ ne commencera pas à être diffusé à la maison bientôt, désolé

Top Gun : Maverick arrive dans les cinémas à temps pour le coup d’envoi de l’été du Memorial Day. Prendre l’ascenseur de critiques élogieuses et une vague de cinéphiles affluant vers les gros blockbusters, il a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial. Et en juillet, il a éclipsé 45 jours dans les salles, le moment où d’autres films du même studio ont commencé à être diffusés.

Mais Top Gun: Maverick ne joue pas selon les mêmes règles.

Où Top Gun: Maverick sera-t-il diffusé en premier?

Top Gun : Maverick devrait être diffusé en premier sur Paramount Plus. Le film est distribué par Paramount Pictures, qui appartient à la même société mère que Paramount Plus.

Quand Top Gun: Maverick sera-t-il disponible en streaming à la maison ?

Paramount n’a pas encore fixé de date de sortie en streaming pour la suite de Top Gun, mais vous devriez vous attendre à attendre plus longtemps. Son timing sur Paramount Plus peut s’inspirer des modèles passés de la société, mais il est préférable de croire les commentaires des dirigeants de Paramount suggérant qu’ils sont prêts à maintenir le film dans les salles pendant une période inhabituellement longue.

Pour les films d’action en direct passés, Paramount a eu tendance à leur donner au moins 45 jours exclusivement dans les salles avant de les rendre disponibles en streaming sur Paramount Plus. Si Top Gun: Maverick avait suivi cette chronologie de 45 jours, il serait devenu disponible en streaming le 18 juillet, le lendemain de la fin de sa 45e journée dans les cinémas. D’autres films Paramount – Jackass Forever de février, The Lost City de mars et Sonic the Hedgehog 2 d’avril – ont tous frappé Paramount Plus le 46e jour après avoir atteint les salles.

Mais Paramount ne rend pas les films disponibles en streaming comme sur des roulettes. Scream, qui est sorti en salles à la fin de l’année dernière, a pris environ une semaine de plus, à environ 53 jours.

Plus important encore, Paramount a déclaré vouloir garder Top Gun: Maverick dans les salles plus longtemps que ces autres films.

En mai, le PDG de Paramount, Bob Bakish, a indiqué que Top Gun : Maverick ne respecterait pas le délai de 45 jours, selon un article du New York Times. Bakish faisait écho aux commentaires du directeur financier de la société quelques semaines plus tôt. “Certains films sont vraiment conçus pour l’expérience théâtrale. Top Gun en est un excellent exemple”, a déclaré le directeur financier Naveen Chopra lors d’une conférence d’investisseurs. “Vous devriez voir ce film dans un cinéma, et il restera au cinéma plus longtemps.”

Personne ne peut deviner combien de temps cette “période plus longue” durera, pour l’instant.

Sera-t-il “gratuit” en streaming ?

Une bonne nouvelle est que, oui, vous ne serez probablement pas facturé de frais supplémentaires pour diffuser Top Gun: Maverick. Paramount Plus n’a jamais facturé de frais supplémentaires pour regarder un film sur son service. Et même s’il a deux niveaux différents, il n’y a jamais de “paywall” pour un film derrière le niveau d’adhésion le plus cher.

Mais Paramount Plus nécessite un abonnement payant, donc rien sur le service n’est littéralement gratuit – à moins que vous ne le regardiez pendant que vous êtes inscrit à un essai gratuit. Paramount Plus offre une norme d’essai gratuite de sept jours pour tous les nouveaux membres.