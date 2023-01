Top Gun : Maverick et Avatar 2 mènent la résurgence du cinéma populaire aux Oscars

Les films POPULAIRES ont fait un retour spectaculaire aux Oscars – avec les suites Top Gun et Avatar, toutes deux nominées pour le meilleur film.

C’est la première fois dans l’histoire des Oscars que plus d’un film de cette catégorie a rapporté plus de 1,2 milliard de livres sterling dans le monde.

Top Gun de Tom Cruise: Maverick a pris 1,2 milliard de livres sterling au box-office mondial jusqu’à présent[/caption] Disney

Avatar a pris plus de 1,6 milliard de livres sterling dans le monde depuis sa sortie le mois dernier[/caption]

La star de Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett, 64 ans, est également la première à remporter une nomination d’acteur pour un film de super-héros Marvel – pour la meilleure actrice dans un second rôle.

Les patrons de l’Académie espèrent que l’inclusion de films populaires donnera un coup de pouce à la cérémonie télévisée, qui a eu du mal à attirer les téléspectateurs ces dernières années.

L’an dernier, c’était le deuxième moins regardé de l’histoire des Oscars.

L’événement de cette année, qui aura lieu à Los Angeles le 12 mars, attirera probablement plus d’attention en incluant des nominations pour des films populaires tels que The Batman et Elvis.

C’est la première fois qu’un de ses films est nominé pour un Oscar depuis Magnolia en 2000.

Angela Bassett est également la première à remporter une nomination d’acteur pour un film de super-héros Marvel[/caption] Alamy

Elvis de Baz Luhrmann est en lice pour le meilleur film, tandis que le leader Austin Butler, 31 ans, a l’une des huit nominations aux académies du film[/caption] Éclaboussure

La production de 100 millions de livres sterling de “The Batman” a été en proie à des retards[/caption]

Le film a dépassé Spider-Man : No Way Home et Jurassic World sur la liste des films les plus rentables de tous les temps.

Malgré le succès de la suite d’Avatar, le réalisateur James Cameron, 68 ans, n’est pas nominé.

Elvis de Baz Luhrmann est en lice pour le meilleur film, tandis que le leader Austin Butler, 31 ans, a l’une des huit nominations du film, pour le meilleur acteur.

Le film de science-fiction Everything Everywhere All at Once est le film le plus nominé, avec 11.

All Quiet on the Western Front et les Banshees Of Inisherin en ont neuf.

Brad Pitt, 59 ans, et Margot Robbie, 32 ans, faisaient partie des rebuffades choquantes car ni eux ni leur film Babylon n’ont été nominés.

Et aucune femme n’est nominée pour le meilleur réalisateur, après avoir gagné ces deux dernières années.

La critique de cinéma du Sun, Dulcie Pearce, a déclaré: “C’est formidable de voir enfin la popularité plutôt que la nomination prétentieuse.”

Le cinéphile Adam LeKang a tweeté: “On dirait que le blockbuster est revenu au pouvoir.”