“Top Gun: Maverick” entre au panthéon de la fan fiction conservatrice

“Top Gun: Maverick”, l’incontournable suite à succès de Tom Cruise, a été salué comme un retour en arrière cinématographique.

De nombreux critiques ont interprété son histoire d’un pilote de plus en plus obsolète rappelé pour enseigner aux jeunes d’aujourd’hui une chose ou deux pour une dernière mission comme une allégorie pas si subtile du film lui-même. Le film utilise relativement peu d’effets générés par ordinateur, met en vedette Cruise, aujourd’hui âgé de 60 ans, et a quand même réussi à récolter plus d’un milliard de dollars dans le monde.