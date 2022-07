« Top Gun : Maverick » devient le premier film de Tom Cruise à 1 milliard de dollars

La suite du blockbuster de 1986, dans lequel Tom Cruise reprend le célèbre rôle de Pete “Maverick” Mitchell, a franchi la barre du milliard de dollars au box-office mondial, selon Paramount.

“Maverick” est le premier film de la carrière de plus de 40 ans de Cruise à atteindre le cap du milliard de dollars – et c’est aussi le deuxième film le plus rentable de la longue histoire de Paramount en termes de personnalités nationales, derrière “Titanic” de 1997 seulement.

De plus, “Maverick” a enregistré ses chiffres impressionnants au box-office d’une manière un peu démodée : il a marqué une ouverture record le week-end du Memorial Day et n’a pas beaucoup ralenti depuis.

“Il est rare d’obtenir le type particulier d’alchimie qui crée un véritable film événementiel, et nous avons été absolument époustouflés par la réponse mondiale”, a déclaré Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures, dans un communiqué.

“Maverick” a eu un énorme bouche à oreille et le public – en particulier les acheteurs de billets de plus de 35 ans – s’est tourné vers le film. C’est remarquable parce que ce groupe démographique a été quelque peu réticent à retourner dans les salles depuis le début de la pandémie. Ce n’est également que le deuxième film de l’ère de la pandémie à rapporter 1 milliard de dollars au box-office mondial, après “Spider-Man : No Way Home” de décembre. “Pour un film, rejoindre le club du milliard de dollars est une réussite monumentale”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscor, ( SCOR ) a déclaré à CNN Business. “Mais ‘Top Gun: Maverick’ atteignant 1 milliard de dollars pendant la pandémie est un peu différent.” “C’était le film parfait au moment parfait parce qu’il mettait en vedette l’une des dernières stars de cinéma d’Hollywood, dans un film qui a été livré sur tous les fronts à tous les publics du monde entier”, a-t-il ajouté. Les critiques ont également fait l’éloge. Le film, dans lequel Maverick revient pour enseigner à un nouveau groupe de pilotes comment entreprendre une mission impossible, a un score presque parfait de 97% sur le site de critique Rotten Tomatoes. Jusqu’à présent, la répartition pour “Maverick” est de plus de 520 millions de dollars sur le marché intérieur et de plus de 468 millions de dollars à l’étranger. C’est le 50e film de l’histoire à rapporter plus d’un milliard de dollars au box-office mondial, sans tenir compte de l’inflation. Au cours du week-end, “Maverick” a pris la deuxième place au box-office national lors de son cinquième week-end, avec 29,6 millions de dollars. Le n ° 1 était le biopic musical “Elvis”, mettant en vedette Austin Butler et Tom Hanks, qui a ouvert à 31,1 millions de dollars en Amérique du Nord.