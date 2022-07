“Top Gun: Maverick” dépasse “Titanic” en tant que film national le plus rentable de Paramount Pictures lors de sa première diffusion

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La dernière course de Tom Cruise au box-office s’est avérée être un succès majeur, “Top Gun: Maverick” devenant le plus grand succès de Paramount Pictures.

Les fans du premier film “Top Gun” ont attendu plus de 35 ans pour une suite et les ventes de billets et les critiques suggèrent que cela valait la peine d’attendre.

Au cours des près de sept semaines qui ont suivi sa sortie en salles fin mai, “Top Gun: Maverick” a rapporté 601,91 millions de dollars sur le marché intérieur, devenant le film national le plus rentable de Paramount Picture lors de sa première diffusion.

« Top Gun : Maverick » est un film phénoménal, et nous sommes très fiers de célébrer cette formidable réussite aux côtés de Tom Cruise, de nos cinéastes et de nos acteurs, de nos équipes de marketing et de distribution et, bien sûr, de tous les fans nouveaux et originaux de Top Gun. , sans qui cela n’aurait pas été possible”, a déclaré le président et chef de la direction de Paramount Pictures, Brian Robbins.

En atteignant ce cap, “Top Gun: Maverick” a réussi à usurper l’ancien détenteur du record des studios “Titanic”, l’histoire d’amour épique de James Cameron. Lors de sa première diffusion à la fin des années 90, “Titanic” a rapporté 600,78 millions de dollars.

“Depuis 110 ans, Paramount Pictures a produit et distribué certains des films les plus emblématiques de l’histoire d’Hollywood, y compris le classique de tous les temps Titanic, qui fête cette année son 25e anniversaire”, a déclaré Robbins.

Dépasser “Titanic” est une énorme réussite étant donné que les cinémas ont diffusé le film pendant neuf mois lors de sa sortie initiale, et détient actuellement le record du troisième film le plus rentable au monde.

Les fans de l’histoire d’amour pourront la voir en salles, puisqu’elle sera rééditée en l’honneur de son 25e anniversaire en février 2023, juste à temps pour la Saint-Valentin.

Le succès de “Top Gun: Maverick’s” au box-office a fait de Paramount Pictures le studio numéro un des ventes de billets au box-office national, faisant de 2022 l’année la plus réussie du studio en huit ans.