“Top Gun: Maverick” de Tom Cruise sortira en salles après deux ans de retard en raison d’un coronavirus

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

En 1983, le producteur Jerry Bruckheimer feuilletait le numéro de mai du magazine californien lorsqu’il a été frappé par une histoire. “Top Guns” lire le titre, avec une grande photographie de l’intérieur du cockpit d’un avion de chasse F-14. L’histoire s’ouvrait ainsi : “A Mach 2 et 40 000 pieds au-dessus de la Californie, il est toujours midi.”

“J’ai vu cette couverture et j’ai dit : ‘On doit faire ça. Ça a l’air génial'”, se souvient Bruckheimer. “C’est ‘Star Wars’ sur Terre.”

Et au box-office, “Top Gun” a presque atteint les proportions de “Star Wars”. C’était le film n ° 1 de 1986, une sensation propulsée par une fusée et alimentée à la testostérone qui a établi Tom Cruise, alors âgé de 24 ans, comme une star majeure. Il fabriquait des blousons aviateur, des lunettes de soleil Aviator et jouait à des jeux homoérotiques de volley-ball de plage en jeans branchés, tout comme il faisait son service militaire. Dans les années 80 de l’ère jingoïste de Reagan, “Top Gun” était à peu près aussi américain que possible. La Marine a mis en place des tables de recrutement dans les théâtres. Les enrôlements ont explosé.

Si tout cela – le patriotisme go-go, un blockbuster dirigé par des stars, des magazines – sonne comme il y a une époque, c’était le cas. Mais près de quatre décennies plus tard, et après être resté sur une étagère pendant deux ans en raison de la pandémie, “Top Gun : Maverick” vole à plein régime dans un nouveau monde.

KATE MIDDLETON PARTAGE POURQUOI SES 3 ENFANTS N’ÉTAIENT PAS À LA PREMIÈRE DE “TOP GUN: MAVERICK”

Dans le film, réalisé par Joseph Kosinski, il y a une nouvelle mission à gagner et des combats aériens à mener. Mais cette fois, la tâche de “Top Gun” semble encore plus lourde. C’est ici pour prouver, dans un monde CGI, Marvel, qu’une marque propulsive de cinéma alimentée par le pouvoir des stars, des effets pratiques et des prouesses cinématographiques peut encore invoquer le besoin de vitesse.

“Je voulais qu’il ait cette expérience de la vieille école”, explique Kosinski, directeur de “Tron: Legacy” et “Oblivion”. Tout comme Maverick revient à “Top Gun”, je voulais ramener le public à ce type de cinéma.”

Paramount Pictures, qui s’est abstenu de pousser “Top Gun: Maverick” vers le streaming, a mis un coup de pouce militaire derrière la suite. Après avoir décollé à bord du porte-avions USS Midway à San Diego (où Cruise est arrivé en hélicoptère ) une tournée promotionnelle mondiale a inclus des arrêts au Festival de Cannes (où Cruise a reçu une Palme d’Or honorifique) et une première royale à Londres. Le film, enfin, sort en salles vendredi.

Mais là où d’innombrables suites se sont écrasées et brûlées des décennies plus tard, “Top Gun: Maverick” est peut-être un blockbuster rétro qui réussit – et peut-être même rivalise avec l’original. Le film a certains avantages, notamment l’apparence sans âge de sa star de 59 ans.

Mais « Top Gun : Maverick », dans lequel un Maverick d’âge moyen revient au programme de formation d’élite de l’aviation pour former une nouvelle génération d’as de l’aviation (dont le fils à tête brûlée de Goose, Rooster, joué par Miles Teller), est une aventure d’action. qui reprend un style de cinéma de haut vol avec une technologie moderne. Avec des scènes aériennes viscérales filmées à l’intérieur du cockpit et un scénario étonnamment émotionnel imprégné de mémoire et de perte, “Top Gun: Maverick” ravive un esprit casse-cou pour les temps numériques.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Au début du film, un général sceptique joué par Ed Harris dit à Maverick que son espèce se dirige vers l’extinction, une relique bientôt remplacée par l’automatisation. Maverick répond, avec un sourire narquois, “Pas aujourd’hui.”

“Dans le film, il parle de lui en tant qu’aviateur. Mais en le regardant la semaine dernière, j’ai eu l’impression que Tom Cruise parlait de l’industrie du cinéma”, a déclaré Kosinski. “À l’ère du streaming, il plaide toujours en faveur de l’expérience théâtrale.”

Mais un nouveau “Top Gun” s’intègre-t-il aussi parfaitement aujourd’hui que l’original dans les années 80 de Reagan ? Le “Top Gun” original n’a pas été un succès auprès des critiques. Pauline Kael l’a qualifiée de “publicité homoérotique brillante”, un fil que Quentin Tarantino a choisi dans “Sleep With Me” en 1994 quand, en tant qu’acteur, il l’a appelée “une histoire sur la lutte d’un homme avec sa propre homosexualité”.

D’autres ont vu un film de recrutement soutenu par le Pentagone avec un patriotisme gonflé et un portrait de l’individualisme américain face à un ennemi sans visage et sans pays. Une grande partie de cela est toujours présente dans “Maverick” – les ordres désobéis ne manquent pas et les méchants restent une ardoise vierge. Mais Kosinski a abordé le film comme avant tout sur la culture très unie des aviateurs.

“J’ai l’impression que le thème du premier film n’est pas vraiment politique. Il s’agit vraiment d’amitié, de camaraderie, de compétition, de sacrifice”, déclare Kosinski. “C’est ce que nous voulions faire sur ce film très délibérément. Nous avons conçu un antagoniste fictif. La mission elle-même consiste à assurer la sécurité du monde. Il ne s’agit pas d’invasion. Il s’agit vraiment de la relation entre Maverick et Rooster.”

En 2012, l’élan commençait à se rassembler pour une suite. Le réalisateur du film original, Tony Scott, rencontrait Bruckheimer à la Naval Fighter Weapons School connue sous le nom de Top Gun au Nevada. Scott s’est suicidé quelques jours plus tard.

“Nous doutions certainement que cela se produise”, déclare Bruckheimer. “Mais nous avions toujours intérêt à essayer de faire tourner le film.”

Bruckheimer a fait venir Kosinski, qui avait dirigé Cruise dans l’élégante aventure de science-fiction “Oblivion” de 2013. Sachant de cette expérience à quoi Cruise répondrait, Kosinski a concentré son discours auprès de l’acteur sur le caractère et l’émotion. Lui et Bruckheimer se sont envolés pour Paris pour rencontrer Cruise alors qu’il tournait un film “Mission: Impossible”. Le réalisateur, venu avec une affiche ornée du titre “Top Gun : Maverick”, a eu 20 minutes pour plaider sa cause.

“A la fin de cette réunion, Tom s’est levé et il s’est dirigé vers le téléphone et il a appelé le chef du studio et a dit : ‘Nous faisons ce film'”, raconte Kosinski. “Je veux dire, c’est une vraie star de cinéma qui peut donner son feu vert à un film avec un coup de téléphone.”

Cruise avait quelques conditions. L’une était que Val Kilmer, qui a du mal à parler après un cancer de la gorge et de nombreuses chirurgies de la trachée, revient jouer Iceman. (L’acteur apparaît brièvement mais de manière poignante.) Une autre était que tous les acteurs jouant des pilotes soient formés pour monter dans des F-16 et résister à des forces G plus élevées. Sur l’original, seul Cruise y parvenait.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Tom a imaginé un moyen de former les acteurs. Dans le premier, quand ils les ont mis en l’air avec une caméra dans le cockpit, tout le monde a vomi. Nous n’avions aucune séquence utilisable. Leurs yeux roulaient dans leur tête”, a-t-il ajouté. dit Bruckheimer. “Tom a dit:” Écoutez, nous devons trouver un moyen de placer nos acteurs là-haut afin qu’ils puissent gérer les forces G. “”

Il a fallu 15 mois, dit Bruckheimer, pour trouver avec la marine, les avocats et l’équipe de tournage comment avoir six caméras dans le cockpit. Les acteurs jouant les pilotes – Glen Powell, Monica Barbaro, Greg Tarzan Davis, Danny Ramirez, Lewis Pullman et Jay Ellis – ont été formés pendant trois mois pour se préparer à la vitesse des vols F-18.

“Certains acteurs ont dit : ‘Je ne le ferai pas. J’ai peur de voler.’ Nous avons donc perdu des personnes talentueuses qui ne pouvaient tout simplement pas s’engager à faire le film comme nous l’avons fait”, a déclaré Bruckheimer. “La majorité des pilotes avec lesquels nous avons travaillé sur ce film actuel ont déclaré qu’ils avaient rejoint l’armée parce qu’ils avaient rejoint le premier ‘Top Gun’.”

Donc “Top Gun” a déjà prouvé qu’il peut avoir un effet durable dans le monde réel. “Top Gun: Maverick” espère montrer que, lorsqu’ils sont bien faits, les gros blockbusters de style Bruckheimer peuvent toujours surpasser n’importe quoi d’autre dans les salles de cinéma ou à la maison.

“Ce film est tourné vers l’avenir”, déclare Kosinski. “Pas seulement le passé.”