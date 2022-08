Top Gun Maverick de Tom Cruise dépasse la collection au box-office du Titanic et rapporte 1,3 milliard de dollars dans le monde

L’aventure en avion de chasse de Tom Cruise Top Gun: Maverick a renversé Titanic en tant que septième film le plus important au box-office national, gagnant 662 millions de dollars en ventes de billets.

Selon Variety, au cours des 110 ans d’histoire de Paramount, Top Gun: Maverick a également dépassé Titanic en tant que film le plus populaire du studio avec 1,5 milliard de dollars à l’étranger et 2,2 milliards de dollars dans le monde.

C’est impressionnant que Top Gun : Maverick ait gagné autant d’argent à l’international qu’à la maison ; le total mondial pour le film est de 690 millions de dollars. La suite à succès de Top Gun de 1986 a rapporté 1,3 milliard de dollars dans le monde sans être vue en Chine ou en Russie. Grâce à un bouche-à-oreille élogieux et à des clients fidèles, Top Gun: Maverick attire le public d’une manière qui aurait été monumentale avant même la pandémie de COVID-19. Maintenant, il est sur le point d’atteindre le mashup épique de super-héros de Marvel Avengers: Infinity War, qui est actuellement la sixième sortie nationale la plus rentable de tous les temps avec 678 millions de dollars.

LIS: Laal Singh Chaddha: Sachez ce qu’Annu Kapoor a dit à propos d’Aamir Khan, pourquoi il est trollé

Au-delà de cela, Black Panther (700 millions de dollars), Avatar (760 millions de dollars), Spider-Man: No Way Home (804 millions de dollars), Avengers: Endgame (853 millions de dollars) et Star Wars: The Force Awakens (936 millions de dollars) font le liste des cinq meilleurs films nationaux de tous les temps.

Top Gun: Maverick a été une puissance au box-office depuis l’ouverture du film en mai et a battu le record d’ouverture du week-end du Memorial Day avec 160,5 millions de dollars. Pendant 10 semaines, le film est resté dans le top cinq du classement du week-end. C’est le premier film de Cruise à rapporter plus de 100 millions de dollars en un seul week-end et à dépasser le milliard de dollars dans le monde.

La suite longtemps retardée de Top Gun, réalisé par Joseph Kosinski, suit Pete Maverick Mitchell de Tom Cruise alors qu’il prépare un jeune équipage de pilotes pour une mission périlleuse, des décennies après les événements du premier film. Avec Val Kilmer, qui a joué Iceman dans le premier Top Gun, l’ensemble met également en vedette Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly et d’autres.