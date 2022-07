Top Gun Maverick bat le record du box-office de Titanic vieux de 25 ans – la deuxième étape majeure de la vedette de Tom Cruise après être devenu le film n ° 1 de 2022

Top Gun Maverick avait collecté 124 millions de dollars pour son week-end de 3 jours aux États-Unis, bien plus que Tom Croisièrel’ancien record du week-end d’ouverture le plus important de 2005, War of the Worlds, qui avait rapporté 64,80 millions de dollars dans le même laps de temps et ce chiffre a grimpé à 151 dollars pour le week-end commémoratif prolongé de 4 jours, qui était encore une fois une nouvelle étape, battant le record actuel titulaire, Pirates des Caraïbes jusqu’au bout du monde. Plus tard, Top Gun Non-conformiste est également devenu le film le plus rentable de 2022 et le seul à franchir le milliard de dollars, et maintenant, il a ajouté une autre plume à son plafond en cassant Titanesquea 25 ans box-office enregistrement.

Top Gun Maverick brise Titanic pour devenir le film n°1 de Paramount

Au cours des 25 dernières années, Titanic a bravé chaque iceberg pour se tenir debout en tant que film numéro un de Paramount au box-office national (États-Unis uniquement), remontant à l’époque où le grand studio hollywoodien a lancé sa toute première entreprise il y a 110 ans. Eh bien, le record du Titanic de 600,7 millions de dollars aux États-Unis a enfin été abattu par la vedette de Tom Cruise, Top Gun Maverick, une suite de son blockbuster culte qui est arrivé pas moins de 36 ans après l’original avec un scepticisme extrême, mais a depuis fait taire tous les opposants avec chiffres exceptionnels. Top Gun 2 a jusqu’à présent généré 601,9 millions de dollars aux États-Unis.

Paramount Studios aux anges avec le succès de Top Gun 2

Marquant cette étape dans un communiqué de presse officiel, Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures, a déclaré : « Top Gun : Maverick est un film phénoménal, et nous sommes très fiers de célébrer cette formidable réussite aux côtés de Tom Cruise, nos cinéastes et nos acteurs, nos équipes de marketing et de distribution, et, bien sûr, tous les fans nouveaux et originaux de Top Gun, sans qui cela n’aurait pas été possible.” Nous nous demandons quel record du box-office Top Gun – Maverick va renverser ensuite.