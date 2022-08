‘Top Gun’ est-il basé sur une histoire vraie ? Comment les pilotes réels de la Marine ont influencé les films

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Top Gun” n’est pas basé sur une histoire vraie, mais il s’inspire d’événements réalistes. Le film a en fait été inspiré par un article intitulé “Top Guns” de l’écrivain et réalisateur israélien Ehud Yonay. De nombreux pilotes de la marine américaine ont déclaré que le film était un portrait fidèle de la vie d’un pilote de la marine. Bien que certaines parties du film soient complètement fictives, comme le fait qu’il n’y ait pas de trophée pour le meilleur pilote de chasse de la classe, une grande partie a été inspirée par le programme d’entraînement réel. Le recrutement a également été affecté par les films de Tom Cruise. Après la sortie de “Top Gun” en 1986, il y a eu une augmentation de 500% des candidatures pour devenir aviateur naval.

Qu’est-ce qui a causé la mort de Goose dans “Top Gun?”

Alerte spoil: Goose est mort dans le film original “Top Gun”. Dans le film de 1986, Goose était l’ailier et le meilleur ami de Maverick. Alors qu’ils volaient un jour pendant l’entraînement, leur avion a commencé à tourner de façon incontrôlable et Maverick n’a pas pu les sortir de la vrille, alors ils se sont tous les deux éjectés de l’avion. Lorsque Goose s’est éjecté, il s’est cogné la tête contre la verrière. Ils sont tous les deux tombés dans l’océan, mais Goose est mort sur le coup. Goose est dans “Top Gun: Maverick”, mais uniquement à travers des flashbacks. Son personnage vit à travers son fils, Bradley “Rooster” Bradshaw, qui est pilote dans “Top Gun: Maverick” et joué par Miles Teller.

Pourquoi Kelly McGillis n’était-elle pas dans “Top Gun 2 ?”

Dans une interview avec Entertainment Tonight en 2019, McGillis a déclaré: “Je suis vieux, et je suis gros, et j’ai l’air adapté à mon âge. Et ce n’est pas de cela que parlait toute la scène.” Elle a également expliqué comment elle avait quitté Hollywood pour se concentrer sur d’autres choses.

Le réalisateur du film Joseph Kosinski a également donné son avis. Il a parlé à Insider du raisonnement derrière le fait de ne pas avoir McGillis et Meg Ryan, qui jouait la femme de Goose dans “Top Gun”, dans le nouveau film. Il a dit qu’ils n’avaient jamais prévu de les avoir dans “Top Gun: Maverick” car cela leur permettait d’introduire de nouveaux personnages et il “ne voulait pas que chaque scénario regarde toujours en arrière”.

Dans le “Top Gun” original, McGillis était l’amoureux de Cruise, Charlie. Maverick a une nouvelle femme dans sa vie dans “Top Gun: Maverick” nommée Penny, qui est jouée par Jennifer Connelly. Il y a une brève mention de Penny dans le premier film, mais elle n’a jamais été montrée.

Tom Cruise vole-t-il vraiment dans “Top Gun 2?”

Cruise est connu pour faire ses propres cascades dans tous ses films, et il a également une licence de pilote depuis 1994. Il était important pour Cruise et l’équipage de rendre tout aussi réaliste que possible pour le film “Top Gun : Maverick”.

Dans le film, Cruise a piloté des avions plus petits, mais il n’a pas été autorisé à piloter le F-18. Il était cependant dans l’avion avec un pilote militaire qui a piloté l’avion. Quant au reste de la distribution, Cruise a travaillé avec le coordinateur aérien du film, Kevin LaRosa Jr. Les deux ont mis en place un cours sur le pilotage d’avions militaires.

Le casting a commencé avec de petits avions et a travaillé jusqu’à de plus gros. L’ensemble du casting a volé dans de vrais avions de chasse avec de vrais pilotes formés à l’armée sur de vraies bases militaires. La force G ressentie par les acteurs dans le film est également réelle. En fait, Teller a parlé avec Seth Meyers sur “Late Night” de la façon dont il avait “un retardateur de flamme, des pesticides et du carburéacteur” dans son sang et était couvert d’urticaire pendant le tournage.

À l’intérieur de tous les avions se trouvaient des caméras de qualité Imax qui captaient tout ce qui se passait.