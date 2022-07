‘Top Gun 3’ ? Miles Teller dit qu’il en parle à Tom Cruise

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Miles Teller a laissé entendre qu’un “Top Gun 3” pourrait être en préparation.

Alors que l’acteur de 35 ans n’a pas pu confirmer la nouvelle, il a révélé en avoir parlé avec Tom Cruise.

“Ce serait formidable, mais tout dépend de TC”, a déclaré Teller à Entertainment Tonight. “Tout dépend de Tom.”

“J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. Nous verrons.”

‘TOP GUN: MAVERICK’ STAR MILES TELLER RÉVÈLE LA RÉACTION DE TOM CRUISE APRÈS AVOIR DÉCOUVERT DU CARBURANT DANS SON SANG

Teller a rejoint le film avec une poignée d’acteurs qui apparaissent dans “Top Gun : Maverick” en tant que nouvelle classe de pilotes.

La suite “Top Gun” a atteint 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial au cours de sa cinquième semaine de sortie.

Le film a marqué la première ouverture de 100 millions de dollars de Cruise de sa carrière. Le film a rapporté environ 124 millions de dollars en ventes de billets, avait précédemment déclaré Paramount Pictures.

Avant «Maverick», ses plus grands débuts nationaux ont eu lieu en 2005 avec «La guerre des mondes» de Steven Spielberg, qui a ouvert à 64 millions de dollars. Le deuxième plus élevé était “Mission: Impossible – Fallout” avec 61 millions de dollars en 2018.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Top Gun: Maverick” a eu un voyage extrêmement long pour se rendre aux théâtres. La suite de “Top Gun” de feu Tony Scott, sorti en 1986, devait initialement ouvrir ses portes à l’été 2020. Sa campagne de marketing a techniquement commencé en juillet 2019.

Cependant, la pandémie a fait obstacle à ces plans et elle a été retardée à plusieurs reprises. Réalisé par Joseph Kosinski, produit par Jerry Bruckheimer et coproduit et cofinancé par Skydance, la suite aurait coûté 152 millions de dollars à réaliser.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Alors que de nombreux films sont passés directement au streaming en raison de la pandémie de coronavirus, Cruise s’est assuré que cela ne se produise pas.

“Cela n’arriverait jamais”, a-t-il déclaré à Cannes dans des extraits publiés par The Hollywood Reporter. “Cela n’arriverait jamais.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.