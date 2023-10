Top Gear supprimé par la BBC après 46 ans alors que les patrons décident qu’il n’y a aucun moyen de revenir en arrière après le crash de Freddie Flintoff

TOP Gear a atteint le bout du chemin après 46 ans – les patrons ayant décidé qu’il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière après l’accident qui a presque tué Andrew « Freddie » Flintoff.

Des sources proches du dossier ont déclaré que le personnel de production avait été invité à se concentrer sur d’autres travaux.

Pennsylvanie

Top Gear touche à sa fin après 46 ans[/caption] Pennsylvanie

La décision fait suite à l’accident presque mortel de Freddie Flintoff il y a 10 mois.[/caption]

L’avenir de l’émission lucrative de la BBC – un favori des fans vendu dans le monde entier – a été plongé dans le doute lorsque l’ancienne star du cricket Freddie a subi des blessures au visage et des côtes cassées sur la piste d’essai en décembre.

Une source de l’émission a déclaré : « Top Gear est une institution à la télévision britannique, mais le sentiment est qu’il n’y a aucun moyen que cela puisse continuer après le crash de Freddie.

« La BBC est consciente qu’elle a failli perdre la vie d’un présentateur lors du tournage d’un segment, et on a le sentiment qu’il serait de mauvais goût de continuer à produire des contenus aussi dangereux.

« C’est une décision difficile, mais ils savent au fond que c’est la bonne, car les fans inconditionnels de la série ne voudront pas voir une version allégée. »

Les co-animateurs de Freddie’s Top Gear, Paddy McGuinness et Chris Harris, n’ont pas encore commenté publiquement son accident.

Et le fait que la décision ait mis dix mois à être prise a irrité le personnel de production.

Le Sun peut révéler qu’au moins un d’entre eux envisage désormais d’intenter une action en justice contre la BBC pour manque à gagner.

La source a ajouté : « Les choses pourraient mal tourner car les personnes liées à la série ont beaucoup perdu à cause de l’indécision des patrons de la BBC.

Il pourrait y avoir plusieurs gros paiements à venir.

Freddie, 45 ans, a été si grièvement blessé qu’il n’est revenu que récemment sous les yeux du public, apparaissant aux côtés du personnel des coulisses de l’équipe d’Angleterre d’un jour.

Plus tôt cette semaine, des images ont été publiées par la BCE, le montrant prononçant un discours émouvant tout en remettant à Tom Hartley sa première casquette internationale.

Faisant l’éloge de la famille des joueurs de cricket, Freddie a déclaré : « Ils partageront avec vous les bons moments, les succès.

« Mais comme je l’ai découvert au cours des derniers mois, ils seront là pendant les moments les plus difficiles de votre vie. Ils se tiendront à côté de vous.

« Quand tu as cette casquette, ça change ta vie. C’est une de ces choses.

Freddie a dû être transporté par avion à l’hôpital après qu’un roadster à trois roues s’est renversé à grande vitesse à l’aérodrome de Dunsfold Park, dans le Surrey.

La piste Top Gear était célèbre pour les tours ultra-rapides du pilote mystérieux The Stig et le populaire segment Star in a Reasonably Priced Car qui mettait en vedette des invités tels que Tom Cruise, Cameron Diaz, Simon Cowell et Gordon Ramsay.

Une partie du site a depuis été vendue pour un réaménagement de 2 600 maisons, mais les fans espéraient qu’un autre emplacement serait trouvé.

Cependant, certains critiques pensaient que la série avait dépassé son meilleur niveau.

Top Gear a été diffusé pour la première fois en 1977 lorsqu’Angela Rippon et Tom Coyne étaient animateurs sur BBC Midlands, un an avant que le réseau national ne s’en charge.

BBC

Freddie a été transporté par avion à l’hôpital après que son véhicule s’est renversé à grande vitesse à l’aérodrome de Dunsfold Park.[/caption]

C’est devenu un succès d’audience après la prise de fonction de Jeremy Clarkson en 1988.

Il le quitte 11 ans plus tard mais revient en 2002 pour une version relancée aux côtés de Richard Hammond et Jason Dowe, remplacés plus tard par James May.

Les trois ont quitté le navire en 2015, laissant la place à une série d’animateurs, dont l’acteur de Friends Matt LeBlanc, le supremo des courses Eddie Jordan et le diffuseur Chris Evans.

La branche commerciale de Beeb, BBC Studios, a vendu la franchise dans le monde entier, soutenue par des événements en direct et des gammes de produits dérivés.

Une série de versions internationales notamment en Corée du Sud, en Chine et en France ont ajouté à la rentabilité de la série.

Une source de BBC Studios a déclaré : « Une décision sur le calendrier des futures émissions de Top Gear sera prise en temps utile avec BBC Content. »

46 ans de hauts et de bas

1977: La présentatrice de télévision et désormais candidate au Strictly Angela Rippon a lancé Top Gear lorsqu’elle a animé les émissions régionales du format. Elle a joué dans 29 épisodes

2002: Après l’annulation du Top Gear original par la BBC l’année précédente, Jeremy Clarkson a contacté les patrons pour en faire un magazine automobile et le programme a été relancé.

David Hartley

2002: Le célèbre personnage non identifiable de la série, The Stig, a également fait ses débuts pour la relance.

2006: Hammond a eu le plus dangereux de ses nombreux accidents. Le père de deux enfants préparait une course de 288 mph dans un Vampire Dragster à réaction – mais a été propulsé hors de la piste lorsqu’un pneu avant est tombé en panne. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des lésions cérébrales.

2007: La neuvième série de Top Gear a vu l’émission atteindre son record d’audience, avec une moyenne de 7,5 millions de fans chaque semaine pour regarder Clarkson, Richard Hammond et James May.

2008: La pop star Jay Kay, à droite, en bas, a réalisé le tour le plus rapide de l’époque.

2010: Les vedettes hollywoodiennes Tom Cruise et Cameron Diaz, à droite, au centre, étaient des stars invitées.

2011: M. Bean Rowan Atkinson, à droite, en haut, a rugi jusqu’en haut du tableau des tours en tant que star invitée dans un épisode.

2015: Clarkson a été exclu de Top Gear après avoir frappé le producteur de l’émission Oisin Tymon lors d’un échange houleux. Suite à la nouvelle, Hammond et May ont quitté la série par solidarité.

2016: Top Gear est revenu au Beeb et a depuis eu un certain nombre de présentateurs, dont la star de Friends Matt LeBlanc, le radio Chris Evans, le journaliste automobile Chris Harris, l’homme d’affaires Eddie Jordan, l’animateur de télévision Rory Reid et feu Sabine Schmitz, décédée d’un cancer en 2021. Evans n’a duré qu’un an avant d’arrêter.

2019: L’émission a connu un autre bouleversement dans l’hébergement avec le départ de LeBlanc et Reid. Jordan était parti l’année précédente.

2019: Paddy McGuinness de Take Me Out rejoint Harris dans la formation d’accueil, ainsi que l’ancien joueur de cricket Freddie Flintoff. L’émission a bénéficié d’une promotion de la part des patrons de la station auprès de BBC One, ce qui a entraîné une augmentation de près de deux millions de téléspectateurs à son apogée.

2022: Flintoff a subi des blessures au visage et des côtes cassées lors d’un accident à 130 mph dans un trois-roues à toit ouvert pendant le tournage de la nouvelle série.

Caractéristiques du Rex

Pennsylvanie

Top Gear est revenu à la BBC en 2016 avec un certain nombre de présentateurs, dont la star de Friends Matt LeBlanc, le présentateur de radio Chris Evans, le journaliste automobile Chris Harris, l’homme d’affaires Eddie Jordan, l’animateur de télévision Rory Reid et feu Sabine Schmitz,[/caption] BBC

Scènes d’un accident de voiture à réaction presque mortel impliquant Richard Hammond[/caption] BBC

Des célébrités comme Rowan Atkinson se sont rendues sur la piste d’essai de Top Gear pour devenir une « star dans une voiture à prix raisonnable ».[/caption] BBC

Jay Kay a couru vers la gloire pour devenir la célébrité la plus rapide de l’histoire de Top Gear[/caption] Actualités Splash

Cameron Diaz a tenté de réaliser les meilleurs temps au tour sur la piste d’essai « Top Gear »[/caption]