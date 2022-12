Top Gear “enquête pleinement” sur un accident d’horreur sur le plateau de la BBC après que Freddie Flintoff a été “transporté par avion” à l’hôpital

FREDDIE Flintoff a été transporté d’urgence à l’hôpital plus tôt cette semaine, et Top Gear a insisté sur le fait que “toutes les procédures de santé et de sécurité” ont été suivies.

Le présentateur, 45 ans, a eu un accident alors qu’il était sur le plateau pour travailler sur l’émission de la BBC lorsque l’accident s’est produit.

Bbc

Freddie Flintoff a été transporté d’urgence à l’hôpital mardi cette semaine[/caption]

Les proches du père de quatre enfants ont déclaré que ses blessures “ne mettaient pas sa vie en danger”, malgré sa course à l’hôpital inquiétante.

Les acteurs et l’équipe étaient à l’aérodrome de Dunsfold dans le Surrey, lorsque Freddie a eu un accident.

Un porte-parole de l’émission a révélé que l’incident faisait maintenant l’objet d’une “enquête complète”.

La déclaration de l’émission disait: «Notre principale préoccupation est et a été le bien-être de Freddie – ainsi que de l’équipe Top Gear.

“Toutes les procédures de santé et de sécurité ont été suivies sur place et l’incident fait maintenant l’objet d’une enquête approfondie, conformément à la politique et à la pratique standard.”

Un porte-parole de la BBC a ajouté: «Freddie a été blessé dans un accident sur la piste d’essai de Top Gear ce matin – avec des médecins de l’équipage qui se sont rendus sur les lieux immédiatement.

“Il a été transporté à l’hôpital pour un traitement supplémentaire et nous confirmerons plus de détails en temps voulu.”

Freddie a été blessé alors que les caméras tournaient pour capturer son opinion sur la voiture pour le segment d’examen de l’émission.





Sa co-star Chris Harris – qui présente le spectacle aux côtés de l’ancien joueur de cricket et Paddy McGuiness – était également sur la piste d’essai de Top Gear.

Une source a déclaré au Sun : “Freddie est à l’hôpital après un crash sur Top Gear.

«Il roulait sur la piste comme d’habitude. Il n’allait pas à grande vitesse, c’était juste un accident qui pouvait arriver à n’importe qui.

«Toutes les mesures de santé et de sécurité habituelles étaient également en place pour le tournage.

“Freddie a été transporté à l’hôpital par ambulance aérienne peu de temps après.

« Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger et il reçoit des soins.

“Le tournage a été reporté pour le moment et tout le monde se soucie de la convalescence de Freddie.”

Bbc

La star présente Top Gear avec Paddy McGuinness et Chris Harris[/caption]