Top Entertainment News Today: Urfi Javed riposte aux trolls pour ses apparitions à l’aéroport, Ranveer Singh gagne les cœurs en F1 et plus

Rattrapons le TOP Journalistes du divertissement du monde du divertissement. Nous avons des célébrités et des histoires de Bollywood, d’Hollywood, de la télévision et aussi du Sud, en gros, une liste de toutes les histoires TOP du jour. De Ranveer Singh gagner les cœurs avec son humilité à Alia Bhat partager sa photo éclatante en ligne, Uorfi Javed riposter aux trolls qui remettent en question ses apparitions à l’aéroport, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Acteur principal Neil Bhatt ouvert sur le voyage SaiRat et plus encore. Donc, vous voyez, beaucoup de choses à rattraper.

L’humble comportement de Ranveer Singh gagne les cœurs

Ranveer Singh est à Abu Dhabi. Il a récemment assisté à la course de F1. L’acteur de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani était habillé en Versace de la tête aux pieds. Ranveer est toujours celui qui attire l’attention. Et il a attiré l’attention de l’un des commentateurs de la F1, Martin Brundle. Martin n’a pas pu le situer et lui a demandé son nom. Ranveer l’a humblement présenté. Sa réponse gagne à nouveau les cœurs. Découvrez toute l’histoire ici.

Neil Bhatt s’ouvre sur le voyage de SaiRat [Exclusive]

BollywoodLife a récemment pris contact avec l’acteur populaire Neil Bhatt. L’acteur s’est déversé sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, SaiRat et plus encore. Nous avons interrogé Neil sur le parcours de SaiRat dans la série jusqu’à présent. Il s’est ouvert sur la piste en cours sur la façon dont Sai et Virat ont de l’angoisse mais aussi de l’amour, au plus profond de leur cœur. Lis ce qu’il a dit ici.

Alia Bhatt brille et comment !

La nouvelle maman Alia Bhatt a partagé une photo d’elle sur son compte Instagram plus tôt dans la journée. La beauté de Brahmastra semble avoir passé du temps au milieu des devoirs de maman pour sa petite fille nouveau-née. Elle a partagé une image sereine qui est devenue virale et est partout dans Entertainment News depuis le matin. Regardez la photo ici.

Le concurrent expulsé de Bigg Boss 16, Gautam, nomme son gagnant

Hier soir, dans une tournure des événements choquante, Gautam Singh Vig a été éliminé de la maison de Bigg Boss 16. Salman Khan a déclaré qu’il avait obtenu moins de votes et que son voyage était donc terminé. Gautam était sous le choc avec les autres colocataires. Dans une interaction exclusive avec BollywoodLife, Gautam a nommé son vainqueur de la saison. Découvrez qui il a choisi pour gagner le spectacle de Salman Khan, ici.

Urfi Javed prend un autre jibe aux trolls remettant en question ses apparitions à l’aéroport

Urfi Javed fait sensation. Elle est connue pour son dossier de style, ses déclarations sauvages et pour troller ses détracteurs. Urfi a déjà été aperçu à l’aéroport de nombreuses fois. Et les gens se demandaient si elle était vraiment sortie ou si elle posait juste à l’aéroport. Une fois, même Karan Johar a fait une déclaration disant que certaines personnes avaient appelé les médias à l’aéroport pour poser. Les internautes l’ont lié à Uorfi. Et maintenant, l’actrice et candidate de Splitsvilla a pris un autre jibe à ceux qui remettent en question ses apparitions à l’aéroport avec une vidéo sauvage. Vérifiez le ici:

Jungkook rentre chez lui après avoir joué à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Hier soir, le membre du BTS Jeon Jungkook a interprété sa chanson Dreamers lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Il a été rejoint par le chanteur qatari Fahad Al Kubaisi. Jungkook est revenu portant le maillot des Taegeuk Warriors. Il a donné du cœur aux ARMYs et aux journalistes qui s’étaient rassemblés à l’aéroport pour l’accueillir. Regardez les vidéos et regardez les photos ici.

Sonam Kapoor donne un aperçu de Vayu

Sonam Kapoor a accueilli un petit garçon le 20 août de cette année. Elle et Anand sont les fiers parents de Vayu. Récemment, l’actrice de Veere Di Wedding a partagé une vidéo de Vayu passant du temps avec sa famille. Sonam, Anand a emmené Vayu en voiture. Anil Kapoor a promené Vayu dans une poussette pendant qu’Anand marchait à côté de lui et Sonam a tourné la vidéo. C’est une très belle vidéo et donne également un aperçu du visage de Vayu. Découvrez la vidéo de Sonam Kapoor ici :

Le teaser de Hanu-Man reçoit l’approbation du public

Hanu-Man est un film de super-héros en langue télougou qui a ses racines dans la mythologie indienne. Le film est réalisé par Prasanth Varma et met en vedette Teja Sajja et Amritha Iyer aux côtés de Varalaxmi Sarathkumar et d’autres. Le teaser de Hanu-Man est sorti il ​​y a quelques heures. Ça devient viral en ce moment. Le teaser regorge d’action et d’effets visuels impressionnants. À tel point que la vedette de Prabhas et Kriti Sanon, Adipurush, a été traînée et traînée par les fans. Découvrez les tweets ici :

Voici à quoi ressemble Conviction Malheureusement #Adipurush équipe et le grand @omraut n’a pas Les visuels que Prashant a réussi à offrir à un budget de chaîne de chaussures témoignent du fait que vous avez besoin de conviction, pas de budget#Prabhas ? #Adipurush #HanuManTeaser #Omraut pic.twitter.com/SMJAtYCbwF Un vrai cinéphile (@thefilmbuddy) 21 novembre 2022

Pas de Superman, pas de Batman, seulement de l’amour #HanuManTeaser VFX ? temps mieux alors #adhipursh 500cr mai kya Banya tha kuch sikho inse pic.twitter.com/4k97wFz0Jt Point de critique de film (@MovieReviewpoi1) 21 novembre 2022

Teaser Hanuman >>>>>>>>>> teaser adhipurush #HanuManTeaser Raushan Prasad (@RaushanPrasad07) 21 novembre 2022

Après avoir regardé le teaser de Hanuman, les fans de Prabhas : Mr Om Raut vient dans notre chambre ??#Adipurush #HanuManTeaser Arjun Vikshya ???? (@Arjunnn_i) 21 novembre 2022

C’est tout dans le monde de Entertainment News Today.