TOP Entertainment News: Jawan Prevue, Kajol, Shahid Kapoor et plus

L’actrice vétéran de Bollywood Neetu Kapoor a célébré son 64e anniversaire aujourd’hui, le 8 juillet. Elle a célébré l’occasion avec ses enfants, Ranbir et Riddhima Kapoor Sahni à Londres. Le mari de Riddhima, Bharat Sahni, et leur fille Samara ont également assisté à la fête d’anniversaire très unie. Cependant, la femme-actrice de Ranbir, Alia Bhatt, et leur fille Raha étaient absentes de la célébration. Quelques heures après son anniversaire, Neetu Kapoor a publié une jolie photo avec sa famille sur Instagram, profitant du moment parfait de fam-jam. Elle a également envoyé son amour à Alia Bhatt et Raha, notant qu’elles nous manquaient beaucoup.

Neetu Kapoor partage une photo avec sa famille pour son anniversaire

« Belle journée chérie. Alia Bhatt, Raha (mes amours) me manquent », a déclaré Neetu Kapoor. La photo a capturé l’actrice vétéran vêtue d’une robe à col rouge vif, assise sur une chaise. Elle a bercé son look chic avec une paire de talons aiguilles noirs et des accessoires subtils.

La coupe élégante de Ranbir Kapoor pour l’anniversaire de Neetu Kapoor

Ranbir Kapoor avait l’air pimpant dans un blazer gris, avec un pantalon assorti qu’il a associé à une chemise blanche en dessous. Il a posé pour le déclic, enroulant un bras autour de sa sœur Riddhima. Le mari de Riddhima, Bharat, et sa fille Samara ont également été photographiés dans le même cadre. La famille a été vue avec tout le sourire.

Alia Bhatt souhaite Neetu Kapoor pour son anniversaire

Alia Bhatt n’a pas tardé à se lancer dans les commentaires, lâchant d’abord un emoji de cœur rouge, suivi d’un « Je t’aimeuuuuuuuuu » avec quelques emojis de cœur supplémentaires. La mère d’Alia Bhatt, Soni Razdan, a également réagi au message en écrivant : « Joyeux anniversaire, passe une merveilleuse journée ! Beaucoup d’amour. » Alia Bhatt a peut-être manqué la fête d’anniversaire, mais elle s’est assurée que Neetu Kapoor se sente spéciale en lui souhaitant un joyeux anniversaire de la manière la plus adorable. En postant une photo en noir et blanc de Neetu Kapoor sur ses histoires Instagram, Alia Bhatt a écrit : « Joyeux anniversaire reine. Tu rends tout merveilleux !!! Je t’aime tellement. »

Neetu Kapoor, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt prochains films

Venant sur le front du film, Neetu Kapoor a été vu pour la dernière fois dans le film JugJugg Jeeyo, aux côtés d’Anil Kapoor, Kiara Advani, Varun Dhawan, Manish Paul et Prajakta Kohli. Elle s’est associée au réalisateur Milind Dhaimade pour le film Letters To Mr Khanna, présenté comme une histoire de passage à l’âge adulte. Pendant ce temps, le fils et la belle-fille de Neetu Kapoor sont également occupés par leurs prochains films. Alors que Ranbir Kapoor sera ensuite vu dans Animal de Sandeep Reddy Vanga, dont la sortie est prévue le 1er décembre, Alia Bhatt se prépare pour la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et Heart of Stone.