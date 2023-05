Top Ent News Today: Anushka Sharma, RGV, Sara Ali Khan et d’autres journalistes

Jr NTR est un nom désormais connu de tous. Il fait partie des plus grandes stars du Sud et grâce au succès fulgurant de RRR, il est désormais mondialement connu. Il est parmi les acteurs les plus recherchés et les préférés des réalisateurs actuellement. Il a pas mal de films en préparation et il semble que ses débuts à Bollywood viennent d’être confirmés grâce à Hrithik Roshan. Jr NTR fête son anniversaire aujourd’hui et la star de Vikram Veda a profité de son compte Twitter pour souhaiter la star de RRR. Son tweet contenait également un indice MAJEUR sur leur projet à venir.

Hrithik Roshan et Jr NTR partageront-ils l’écran dans War 2 ?

Dans son tweet, Hrithik Roshan a d’abord souhaité Jr NTR, puis a écrit: « Je vous attends sur le yuddhabhumi ». Bientôt, Jr NTR lui a répondu et a également mentionné une réunion à ‘yuddhabhumi’. Il a écrit qu’il voulait que Hrithik Roshan soit bien reposé avant qu’ils ne se rencontrent sur le champ de bataille. Il a écrit: « Vous devriez aussi commencer à compter les jours J’espère que vous dormez bien en pensant à ce qui vous attend parce que je veux que vous soyez bien reposé au yuddhabhoomi. » Eh bien, avec cela, les fans sont tous excités et spéculent sur le fait que Jr NTR fait ses débuts à Bollywood avec War 2. Au cours des derniers jours, les rumeurs ont couru selon lesquelles Jr NTR allait jouer un rôle crucial dans la suite du Hrithik Roshan et Tiger Shroff vedettes. Les fans sont super excités pour le prochain projet de Hrithik Roshan et Jr NTR car ils ont tout simplement hâte de voir deux super interprètes ensemble. Beaucoup veulent aussi les voir danser ensemble. Alors que Hrithik Roshan est le dieu de la danse, nous savons tous à quel point Jr NTR a merveilleusement joué dans la chanson Naatu Naatu.

Découvrez les tweets de Hrithik Roshan et Jr NTR ci-dessous :

Joyeux anniversaire @tarak9999! Je vous souhaite une joyeuse journée et une année pleine d’action à venir. Je t’attends sur le yuddhabhumi mon ami. Que vos journées soient pleines de bonheur et de paix jusqu’à ce qu’on se rencontre ? Puttina Roju Subhakankshalu Mitrama ?? Hrithik Roshan (@iHrithik) 20 mai 2023

Merci monsieur pour votre beau souhait ! Je vais m’imprégner de la journée d’aujourd’hui Vous devriez aussi commencer à compter les jours J’espère que vous dormez bien en pensant à ce qui vous attend car je veux que vous soyez bien reposé au yuddhabhoomi ?? à bientôt! Jr NTR (@tarak9999) 20 mai 2023

Êtes-vous impatient de voir ces deux-là ensemble? Nous le sommes définitivement. L’amener sur!