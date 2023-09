Top des matchs à regarder pendant la fenêtre internationale de septembre

La trêve internationale de septembre donne régulièrement lieu à des plaintes même si elle donne lieu à de beaux matchs. Alors que le calendrier européen commence à battre son plein en septembre, cela met un terme à ce qui s’est passé au cours du premier mois de la saison. Cependant, les vitrines internationales apportent régulièrement un style différent.

Ce mois-ci, les qualifications pour la Coupe du monde 2026 s’ouvrent officiellement. Mieux encore, il mettait en vedette les champions en titre, l’Argentine. La CONMEBOL, l’instance dirigeante sud-américaine, est la première à lancer les qualifications pour la Coupe du monde. Alors que les qualifications en Asie commencent en octobre, d’autres confédérations ne débutent qu’en 2024 ou 2025. Même ces premiers matches de qualification pour la Coupe du monde sont importants pour l’Amérique du Sud. La couverture de nombreux matchs de qualification pour la Coupe du monde CONMEBOL est disponible via Fanatiz.

Ailleurs, la qualification pour l’Euro 2024 prime. Le calendrier est encore quelque peu perturbé en raison de la finale de l’UEFA Nations League. Cependant, ces matchs auront lieu lors des cinquième et sixième journées des qualifications pour l’Euro. C’est donc la moitié du parcours pour la plupart des équipes dans la phase de qualification.

Les autres matchs et matchs amicaux ont donné lieu à une semaine passionnante de compétitions internationales. Voici cinq matchs de la fenêtre internationale de septembre qui se démarquent des autres.

Matchs clés de la fenêtre internationale de septembre

France contre République d’Irlande – jeudi 7 septembre, 14 h 45 HE – FS2 & FUBO

Les qualifications pour l’Euro 2024 seront la principale attraction du football européen la semaine prochaine. Cette série de matchs de la semaine prochaine est à mi-chemin des qualifications pour toutes les équipes de l’UEFA. Cependant, la France et l’Irlande sont deux nations qui espèrent pleinement concourir en Allemagne à l’été 2024.

La République d’Irlande est largement en retard avec une victoire et deux défaites après trois matches. Pendant ce temps, la France s’envole avec quatre victoires parfaites sur quatre. La République d’Irlande fait face à une bataille difficile contre la France. La France n’a fait aucun arrêt dans son équipe pour les matchs de la fenêtre internationale de septembre.

Argentine contre Équateur – jeudi 7 septembre, 20 h HE – à déterminer

Lionel Messi fait partie de l’équipe qui ouvrira la défense argentine de la Coupe du monde. L’Albiceleste affronte une autre équipe de la Coupe du monde 2022, l’Équateur. L’Équateur était à quelques minutes d’atteindre la phase à élimination directe au Qatar. Deux buts du Sénégal lors du dernier match de la phase de groupes ont mis fin à cet espoir.

Ce match est cependant le premier match compétitif de l’Argentine en tant que triple champion de la Coupe du monde. La fête sera lancée et les attentes sont grandes pour davantage de succès, même si Messi n’est pas une garantie de disputer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Argentine vs Equateur Les détails de la télévision ne sont pas disponibles au moment de la publication

Ukraine contre Angleterre – samedi 9 septembre, MIDI HE – FS2 & FUBO

L’Ukraine joue ses matchs à domicile en Pologne alors que le conflit contre la Russie se poursuit dans son pays. Même si l’Ukraine bénéficie d’un fort soutien de la part de ses supporters, ceux-ci auront une tâche difficile à accomplir contre l’Angleterre. Gareth Southgate a nommé une équipe traditionnellement forte qui comprend Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice et plus encore.

L’Angleterre est un pari confiant pour se qualifier pour les Championnats d’Europe. L’Ukraine a besoin de chance et de résultats pour participer au tournoi proprement dit.

Allemagne contre Japon – samedi 9 septembre, 14 h 45 HE – FS2 et FUBO

Il s’agit d’une revanche de l’un des résultats les plus choquants de la Coupe du monde au Qatar. Les deux buts rapides du Japon en seconde période ont stupéfié les Allemands. Cette défaite lors du premier match des Allemands à la Coupe du Monde a conduit l’équipe à l’échec. Il s’est écrasé en phase de groupes pour la deuxième saison consécutive.

Même s’il ne s’agit que d’un match amical, il s’agit d’une mise au point pour l’Allemagne. Il accueille l’Euro 2024 et ne participe donc à aucun match de qualification. L’Allemagne a besoin de ces matchs compétitifs pour compenser la déception des trois récents tournois majeurs.

Chili contre Colombie – Mardi 12 septembre, 20 h 30 HE – PPV & FANATIZ

L’une des choses les plus choquantes de la Coupe du monde 2022 a été l’omission du Chili et de la Colombie. Deux équipes puissantes et talentueuses d’élite ont mené des campagnes de qualification lamentables. Ne pas se qualifier pour la Coupe du monde élargie en 2026 serait encore plus catastrophique.

Un début de match entre les deux est crucial. Même si davantage d’équipes d’Amérique du Sud se qualifient, l’accès à la Coupe du monde reste toujours une bataille. Ce jeu est disponible sur Fanatiz comme l’un des sept jeux du fournisseur.

PHOTO : IMAGO / Photogamma