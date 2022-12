Top des histoires de 2022 : 2e trimestre

Bienvenue dans notre récapitulatif des meilleurs articles de presse de 2022. Nous allons maintenant revenir sur les histoires les plus populaires du deuxième trimestre de l’année, chaque trimestre suivant ayant sa propre histoire.

Il y a eu un tas d’annonces au deuxième trimestre. Nous avons une paire de pliables – le vivo X Fold et le Huawei Mate Xs 2. Nous avons également le nouveau Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui était 10 % plus rapide et 30 % plus efficace que le SD 8 Gen 1.

Les vivo X80 et X80 Pro sont arrivés avec un Snapdragon 8 Gen 1 et un Dimensity 9000, respectivement.

Le téléphone Nothing (1) a commencé à fuir et Nothing a lancé sa campagne de teasing très réussie. Google a également taquiné les Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que la Pixel Watch et la Pixel Tablet, révélant leur design. Google a également lancé le Pixel 6a pour 449 $ – le téléphone se révélera être un grand succès !

Apple a annoncé le chipset M2 avec un processeur 18% plus rapide et des graphismes 35% plus rapides que le M1. Le premier ordinateur portable à recevoir le nouveau silicium a été le MacBook Air M2, qui a également obtenu un nouveau design plus fin avec un écran Retina plus grand de 13,6 pouces avec des cadres fins.

Sony a annoncé le casque antibruit sans fil WH-1000XM5, le Xperia 10 IV avec une batterie plus grosse dans une batterie plus petite et le Xperia 1 IV avec une caméra à zoom unique.

En parlant de caméras uniques, le ZTE Axon 40 Ultra a fait ses débuts avec une caméra principale de 35 mm, offrant une perspective plus étroite que nous avons adoré ici au bureau. C’est maintenant un favori de tous les temps parmi nous.

Les autres annonces clés étaient le OnePlus 10R, le Poco F4 GT, le Poco M4 5, le REalme Narzo 50i Prime, l’Infinix Note 12 VIP (qui s’est avéré être davantage une vitrine pour la technologie de charge 120W d’Infinix) et le Realme 9 .

Ce ne sont là que quelques-uns des faits saillants du deuxième trimestre, vous pouvez trouver la liste complète des meilleures histoires ci-dessous.

