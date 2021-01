La semaine

Après avoir été vaccinée, une femme de la Nouvelle-Orléans envoie un message direct aux non-croyants

Maureen Weil a reçu le vaccin contre le coronavirus lundi à La Nouvelle-Orléans, et la femme de 79 ans espère que tous ses compatriotes américains suivront ses traces.Dans une interview accordée à NBC News, Weil a déclaré qu'elle se sentait « excitée » et « bénie » d'être parmi les premières personnes à se faire vacciner. « J'ai une chance de voir quelques jours de plus sur cette Terre parce que je suis protégé », a déclaré Weil. «Je crois en la science.» Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle dirait aux gens qui remettent en question le vaccin et ne veulent pas le recevoir, Weil a répondu: «Je les appelle stupides parce que – ça ou soit un bouffon. pourrait penser à cela pourrait justifier leur stupidité. « Elle a dit que beaucoup de gens ne croient pas à la gravité de la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 350000 Américains, car » ils écoutent l'homme qui est à Washington, DC, c'est en sortant de la porte en disant que c'est un canular et tout ce bullcorn. Et il ne devrait pas faire ça parce que c'est la vie des gens. Regardez les parents qui sont morts et ont laissé de jeunes enfants. Je veux dire, c'est triste « Se faire vacciner » n'a pas fait de mal « , a déclaré Weil, et maintenant elle a » la tranquillité d'esprit « et » sait une chose avec certitude. Je vais sauver la vie de quelqu'un d'autre en me protégeant. Je n'obtiendrai pas la couronne, donc je ne peux pas la diffuser à personne d'autre. Cela me donne donc un peu de satisfaction de le faire non seulement pour moi mais pour o thers. » Les Américains « doivent croire en la science », a déclaré Weil. « Il n'y a pas d'autre moyen. Quand nous n'avions pas de vaccin, nous étions vraiment en haut du ruisseau, n'est-ce pas? Et nous avions un trou dans le bateau. Mais nous avons eu un vaccin, donc nous avons été en sécurité. » > « Je sais une chose avec certitude. Je vais sauver la vie de quelqu'un d'autre en me protégeant.>> …> Parce qu'alors je n'obtiendrai pas la couronne donc je ne pourrai pas la transmettre à personne d'autre. » > -Maureen Weil, récipiendaire du vaccin contre le coronavirus pic.twitter.com/TSecX57iAu>> – Maddow Blog (@MaddowBlog) 5 janvier 2021