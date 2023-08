Top cinq des matchs à regarder ce week-end

Même si nous sommes au début du calendrier des clubs européens, les classements commencent déjà à prendre forme. Certains clubs ont du mal à être à la hauteur des attentes, d’autres brisent les barrières. Les fans de football ont déjà vu certains joueurs prendre d’assaut les ligues, à savoir Jude Bellingham et sa domination de la Liga.

Après seulement un ou deux matchs, certains clubs sont déjà confrontés à des matchs charnières. Ces concours pourraient avoir des implications sur le titre ou affecter le classement européen. Même si cela peut sembler si loin, la fin de la saison nous surprend toujours. Il est donc important de garder un œil sur autant de jeux que possible. De cette façon, vous ne serez pas pris au dépourvu lorsqu’une équipe est en tête du classement.

Voici cinq matchs que nous avons encerclés au programme ce week-end et que vous pourrez regarder aux États-Unis.

Top cinq des matchs à surveiller du 25 au 27 août

5. Orlando City contre Saint-Louis CITY SC

Malgré des éliminations précoces en Coupe des Ligues et en Coupe de l’US Open, la saison inaugurale de Saint-Louis en Major League Soccer a établi la norme. Le nouveau club mène la Conférence Ouest de la MLS par quatre points. Plus impressionnant est le fait qu’il compte quatre points d’avance sur LAFC, le grand favori pour défendre son titre en Coupe MLS cette saison.

St. Louis est sur la route ce week-end à Orlando City. Après un début de campagne mouvementé, Orlando City a trouvé ses marques. Sur ses 14 derniers matches de championnat, Orlando n’a perdu que deux fois. En conséquence, le club s’est hissé à la quatrième place de la Conférence Est après 24 matchs.

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

4. Athletic Club contre Real Betis

Dimanche, 15h30 — ESPN+.

Non, ce n’est pas le Clasico. Et non, aucun de ces clubs n’est susceptible de remporter le titre de la Liga cette année. Cet honneur revient aux clubs riches d’Espagne. Cependant, cela ne signifie pas que l’Athletic Club et le Real Betis ne peuvent pas se battre pour une place en Europe. Ces deux clubs ont été à l’extérieur au cours des dernières années, malgré quelques coups serrés avec les premières places.

Cela rend ce jeu important. Avec ces deux joueurs étroitement alignés dans le classement de la Liga de chaque saison, ce sont ces matchs qui créent la séparation. L’Athletic et le Real Betis n’ont pas de rivalité historique, mais ils sont rivaux en matière de placement en Espagne.

3. Brighton et Hove Albion contre West Ham United

Samedi, 12 h 30 HE — NBC, Universo, Peacock.

En ce qui concerne les équipes qui brisent les barrières dès le début de la campagne, Brighton et Hove Albion pourraient être en tête de liste. Les Seagulls ont été une joie à surveiller pour les neutres. Les buts volant à gauche et à droite sous les traits de Roberto de Zerbi sont tout simplement agréables. Malgré la vente de certains des joueurs cruciaux de la saison dernière pour un profit massif, Brighton n’a montré aucun signe de ralentissement.

La même chose s’applique à West Ham. La vente de Declan Rice allait toujours être un grand succès pour les Hammers. Cependant, une victoire 3-1 contre Chelsea la dernière fois a montré ce que cette équipe peut faire malgré la perte d’un si grand joueur. L’équipe de David Moyes sera cependant confrontée à une bataille difficile lorsqu’elle se rendra au stade American Express ce week-end.

2. Villarreal contre Barcelone

Dimanche, 11 h 30 HE – ESPN+.

Ni Villarreal ni Barcelone n’ont été une équipe tape-à-l’œil pour débuter la saison. Les deux ont perdu des points et ont connu des performances fragiles. Cependant, la stature de ces deux clubs en Espagne en fait un endroit où les fans devraient être à l’écoute. Barcelone sera sans Pedri, qui a reçu un coup cette semaine.

Match du week-end : Newcastle contre Liverpool

Dimanche, 11 h 30 HE – USA Network.

Il n’est pas surprenant que ce jeu soit le choix du groupe ce week-end. Deux clubs avec une histoire et des attentes pour cette saison s’affrontent à St. James’ Park. Newcastle a eu le cœur brisé par un but tardif de Julian Alvarez contre Manchester City la semaine dernière. D’un autre côté, Liverpool a renoué avec la victoire avec une victoire confortable contre Bournemouth.

Ce match met en vedette les deux équipes qui ont terminé quatrième et cinquième de la Premier League la saison dernière. Les deux veulent améliorer cela. Même si la campagne n’en est encore qu’à ses débuts, il existe une croyance légitime selon laquelle ce jeu pourrait avoir des implications précoces sur le titre. Pour l’instant, l’objectif est de marquer trois points et de tirer le meilleur parti du début de campagne.