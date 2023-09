Top Boy saison 3 sur Netflix le 7 septembre

Les Mandem n’ont passé que peu de temps sur la route et maintenant leur voyage vers le sommet est sur le point de s’effondrer. Heureusement pour vous, BOSSIP vous propose quelques photos exclusives pour vous donner un avant-goût de ce qui va se passer !

Meilleur garçon La saison 3, la dernière et dernière saison, devrait sortir sur Netflix ce vendredi 7 septembre 2023, et le drame entre Dushane joué par Ashley Walters et Sully joué par le rappeur/musicien Kano ne pourrait être plus tendu.

Si vous n’avez pas vu la saison 2 de Top Boy, voici votre alerte spoiler… La mort choquante de Jamie (joué par Michael Ward) à la fin de la saison dernière aura des conséquences et d’après ce que nous voyons dans la bande-annonce, les oiseaux de la le magasin de poulets retourne à Summerhouse pour se percher.

Drame mis à part, nous sommes incroyablement excités de voir le très talentueux Little Simz revenir dans le rôle de Shelley, la petite amie de Dushane et la voix omniprésente de la raison. Son personnage a traversé pas mal de choses au cours de son passage dans la série et nous imaginons que son rôle est encore plus impératif maintenant que s#!t est sur le point de frapper les fans.

Jasmine Jobson qui incarne Jaq Lawrence et sa sœur Lauryn Lawrence qui est interprétée par Saffron Hocking reviennent également sur la route. Les dames ont subi une saison 2 extrêmement traumatisante et de nombreuses questions se posent quant à savoir si elles sortiront ou non indemnes de leurs décisions passées.

La dernière saison ne serait pas la bonne si nous n’avions pas découvert de nouveaux personnages et des menaces potentielles. Ces antagonistes se présentent sous la forme de l’acteur Barry Keoghan, lauréat des BAFTA, de Peaky Blinders la renommée et l’acteur Brian Gleeson qui jouera respectivement des personnages appelés Jonny et Tadgh. On ne sait pas grand-chose de leurs rôles, mais la bande-annonce suggère que ces gars-là ne s’en foutent pas.

Nous serions négligents de ne pas mentionner l’acteur Araloyin Oshunremi qui reprendra son rôle de Stefan, le petit frère de Jamie.

Cette finale s’annonce comme l’un des plus grands drames de rue jamais racontés et nos corps sont prêts !