Top BJP Meet les 16 et 17 janvier, décision sur la prolongation du mandat de JP Nadda probable

L’exécutif national du BJP se réunira à Delhi pendant deux jours les 16 et 17 janvier et devrait approuver une prolongation du mandat de son président national JP Nadda, selon des sources du parti mardi.

L’organe organisationnel clé du parti délibérera de sa stratégie pour les prochaines élections à l’Assemblée nationale et fera également le point sur ses préparatifs pour les élections de 2024 à Lok Sabha, ont indiqué des sources.

Les hauts gradés du BJP, dont le Premier ministre Narendra Modi et des hauts dirigeants de tout le pays, font partie de l’exécutif national.

Il est fort possible que JP Nadda, dont le mandat de trois ans en tant que président du parti se termine plus tard ce mois-ci, obtienne la prolongation en tant que chef du parti en vue des prochaines élections, ont indiqué les sources du parti.

Au milieu des pourparlers de certains partis d’opposition pour forger une plus grande unité contre le BJP et le chef du Congrès Rahul Gandhi, fer de lance de “Bharat Jodo Yatra” contre le programme présumé de “haine et division” du parti au pouvoir, l’exécutif national pourrait émettre une réponse ferme contre ces tentatives dans sa réunion.

Une résolution devrait également être adoptée lors de la réunion qui articulera les vues du BJP sur les développements dans le camp de l’opposition, ont indiqué des sources du parti.

La délibération sur les programmes nationaux prévus par le gouvernement pour marquer la présidence indienne du G-20 sera probablement l’un des points forts de la réunion, le BJP devant saluer les efforts du Premier ministre Modi à cet égard et préparer une feuille de route pour impliquer son cadres dans l’exercice, ont indiqué des sources.

La performance du parti dans les sondages d’assemblée récemment tenus et le fonctionnement du gouvernement du BJP au Centre pourraient également faire l’objet de discussions lors de la réunion, ont-ils ajouté.

Le report des scrutins organisationnels en vue des élections à l’assemblée et des scrutins très importants de Lok Sabha en 2024 pourrait également faire l’objet de discussions lors de la réunion. Selon des sources, le processus d’élections internes au parti pourrait commencer après la fin des élections de Lok Sabha en avril-mai 2024.

Le prédécesseur de JP Nadda et ministre de l’Intérieur, Amit Shah, avait également obtenu une prolongation pour diriger la préparation du parti aux élections de 2019 à Lok Sabha.

Ce n’est qu’après les élections législatives que les sondages organisationnels du BJP ont eu lieu et que JP Nadda a été élu sans opposition, M. Shah rejoignant le cabinet de l’Union lors du deuxième mandat de Narendra Modi en tant que Premier ministre.

JP Nadda, un homme d’organisation chevronné, partage également des liens chaleureux avec la direction du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) et bénéficie de la confiance du Premier ministre Modi.

De nombreux chefs de parti estiment qu’il a maintenu l’élan organisationnel et le dynamisme dont le BJP a bénéficié sous son prédécesseur.



(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)