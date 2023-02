Top Bigg Boss 16 Faits saillants: Gauahar Khan claque non-Mandali pour avoir utilisé du détergent dans une tâche de torture, l’ami de MC Stan fustige Shalin Bhanot et plus encore

Bigg Boss 16 se dirige vers sa dernière semaine. Karan Johar animera le dernier Weekend Ka Vaar avant la finale. La première tâche de torture s’est produite lorsque Mandali a fait face à l’assaut d’Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot…

Gauahar Khan a critiqué les non-Mandali pour l’utilisation de détergent

Gauahar Khan, candidat à OG Bigg Boss et vainqueur de Bigg Boss 8, a critiqué non-Mandali pour avoir utilisé du savon et jeté du détergent dans la bouche de Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et MC Stan. Elle a tweeté que les trois avaient bien fait de ne pas lâcher le buzzer. Mais elle a admis que le niveau de torture enduré dans la tâche n’était rien par rapport aux saisons précédentes.

Surf mooh mein, dégoûtant ! Balti pakdi nahi jaati toh maaro mat ! Torture pehle bhi hua hai , har baar hota hai , par thoda cross hota hai . Chapeau bas nimrit stan ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 3 février 2023

Mais yeh toh fait hai, isse zyaada torture hua hai. Bohat zyaada . Mirchi aur pepper face pe ragda gaya hai saison 8 mein, baal kaate gayein hain, kutte ki potty daali gayi hai, anti-moustiques face pe daala gaya hai, par tâche kabhi radd nahi hua. Roka gaya, par radd nahi Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 3 février 2023

Bigg Boss 16 : l’ami de MC Stan s’en prend à Shalin Bhanot

Nishant, qui est un rappeur et ami de MC Stan, a critiqué Shalin Bhanot pour avoir perdu l’emprise sur le seau à quelques reprises. MC Stan a reçu deux coups à la tête avec le seau. De plus, lorsque son casque s’est détaché, personne ne l’a immédiatement aidé à le remettre.

La quantité de torture qu’il a subie aujourd’hui n’est rien devant ce qu’il a subi dans la vie ! Chapeau à mon garçon qui montre à tout le monde le vrai pouvoir d’apprendre de la rue ! Ils l’ont le plus torturé mais il n’a pas abandonné ! #MCStan #MCStanArmy pic.twitter.com/xIN2UtO7lb Nishant (@Ft_Nishant_) 2 février 2023

#MCStan demandait un casque à la place #Shalin l’a frappé au visage avec le seau (plein d’eau) si fort qu’il s’est cassé !! comportement vraiment dégoûtant et inhumain. Félicitations à Stan pour être si résilient et se tenir debout.#BB16 #MCStan ? pic.twitter.com/hwq9Fyj93J Nishant (@Ft_Nishant_) 2 février 2023

Rajiv Adatia soutient Archana Gautam dans BB 16

Le concurrent de Bigg Boss 15, Rajiv Adatia, s’est prononcé en faveur d’Archana Gautam. Il a dit qu’elle s’était donnée à 100% à la tâche. Il a également déclaré que la tâche n’était rien par rapport à ce que les gens avaient vu au cours des saisons précédentes. Les fans se souviendront de la façon dont le piment brûlé a été placé près de son nez.

La saison dernière j’ai eu de la poudre, du piment mis dans une casserole et soufflé au visage, du savon, des sacs poubelles, de la farine, dans les yeux la gorge ! Ma gorge s’est brûlée et j’étais sur des comprimés dans la maison ! C’était mauvais 7 heures d’affilée! je ne me suis pas plaint ! C’était la tâche de me lever! Archana n’avait pas tort ici ! Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 2 février 2023

Bigg Boss 16 : Karan Johar annonce l’élimination de Shiv Thakare

Dans la promo de Bigg Boss 16, on peut voir que Karan Johar a annoncé l’éviction de Shiv Thakare. Il restera en larmes. Le spectacle ira jusqu’à la grande finale avec six candidats. Voici un aperçu de la promo…

Il s’agissait d’un tour d’horizon de tous les développements en cours de Bigg Boss 16. Faites-nous savoir qui vous soutenez tous dans les commentaires !